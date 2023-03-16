https://uz.sputniknews.ru/20230316/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-v-ankare-s-gurbanguly-berdymuxamedovym-32974357.html

Шавкат Мирзиёев встретился в Анкаре с Гурбангулы Бердымухамедовым

Шавкат Мирзиёев встретился в Анкаре с Гурбангулы Бердымухамедовым

Президент Узбекистана обсудил с национальным лидером туркменского народа вопросы практической реализации договоренностей. 16.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-16T19:22+0500

2023-03-16T19:22+0500

2023-03-16T19:22+0500

политика

узбекистан

турция

туркменистан

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита Организации тюркских государств в Анкаре встретился с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне в прошлом году, сообщает пресс-служба главы государства.Особое внимание политики уделили началу практических работ по созданию приграничной торговой зоны "Шават-Дашогуз", а также продвижению важных проектов кооперации в области энергетики, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях.Читайте также: Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии

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узбекистан, турция, туркменистан, шавкат мирзиёев, гурбангулы бердымухамедов