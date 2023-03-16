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Шавкат Мирзиёев встретился в Анкаре с Гурбангулы Бердымухамедовым
Шавкат Мирзиёев встретился в Анкаре с Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент Узбекистана обсудил с национальным лидером туркменского народа вопросы практической реализации договоренностей. 16.03.2023, Sputnik Узбекистан
2023-03-16T19:22+0500
2023-03-16T19:22+0500
2023-03-16T19:22+0500
политика
узбекистан
турция
туркменистан
шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита Организации тюркских государств в Анкаре встретился с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне в прошлом году, сообщает пресс-служба главы государства.Особое внимание политики уделили началу практических работ по созданию приграничной торговой зоны "Шават-Дашогуз", а также продвижению важных проектов кооперации в области энергетики, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях.Читайте также: Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии
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узбекистан, турция, туркменистан, шавкат мирзиёев, гурбангулы бердымухамедов
узбекистан, турция, туркменистан, шавкат мирзиёев, гурбангулы бердымухамедов
Шавкат Мирзиёев встретился в Анкаре с Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент Узбекистана обсудил с национальным лидером туркменского народа вопросы практической реализации договоренностей.
ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита Организации тюркских государств в Анкаре встретился с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Стороны обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне в прошлом году, сообщает
пресс-служба главы государства.
Особое внимание политики уделили началу практических работ по созданию приграничной торговой зоны "Шават-Дашогуз", а также продвижению важных проектов кооперации в области энергетики, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях.