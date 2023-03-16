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Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии
Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии
Встреча прошла в рамках саммита ОТГ, проходящего в Турции.
2023-03-16T14:46+0500
2023-03-16T14:46+0500
2023-03-16T15:12+0500
политика
шавкат мирзиёев
виктор орбан
узбекистан
венгрия
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сегодня в Турции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе беседы стороны отметили активное развитие отношений, стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между странами.Также лидеры Узбекистана и Венгрии обсудили ускорение совместных инвестиционных проектов, запуск прямого авиасообщения и создание площадки для взаимодействия предприятий.Напомним, по итогам прошлогоднего визита Мирзиёева в Венгрию стороны приняли комплексную дорожную карту по реализации совместных проектов на сумму $1 млрд.Читайте также:Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в СамаркандеВ МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Исполкома СНГ
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мирзиёев встретился с премьер министром венгрии отг организация тюркских государств виктор орбан венгрия узбекистан отношения сотрудничество проекты турция новости новость
мирзиёев встретился с премьер министром венгрии отг организация тюркских государств виктор орбан венгрия узбекистан отношения сотрудничество проекты турция новости новость
Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии
14:46 16.03.2023 (обновлено: 15:12 16.03.2023)
Встреча прошла в рамках саммита Организации тюркских государств, проходящего в Турции.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Сегодня в Турции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает
пресс-служба узбекского лидера.
В ходе беседы стороны отметили активное развитие отношений, стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между странами.
Также лидеры Узбекистана и Венгрии обсудили ускорение совместных инвестиционных проектов, запуск прямого авиасообщения и создание площадки для взаимодействия предприятий.
Напомним, по итогам прошлогоднего визита Мирзиёева в Венгрию стороны приняли комплексную дорожную карту по реализации совместных проектов на сумму $1 млрд.