https://uz.sputniknews.ru/20230316/mirziyoev-vstretilsya-s-premer-ministrom-vengrii--podrobnosti--32961929.html

Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии

Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии

Встреча прошла в рамках саммита ОТГ, проходящего в Турции.

2023-03-16T14:46+0500

2023-03-16T14:46+0500

2023-03-16T15:12+0500

политика

шавкат мирзиёев

виктор орбан

узбекистан

венгрия

турция

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сегодня в Турции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает пресс-служба узбекского лидера.В ходе беседы стороны отметили активное развитие отношений, стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между странами.Также лидеры Узбекистана и Венгрии обсудили ускорение совместных инвестиционных проектов, запуск прямого авиасообщения и создание площадки для взаимодействия предприятий.Напомним, по итогам прошлогоднего визита Мирзиёева в Венгрию стороны приняли комплексную дорожную карту по реализации совместных проектов на сумму $1 млрд.Читайте также:Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в СамаркандеВ МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Исполкома СНГ

венгрия

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