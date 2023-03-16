https://uz.sputniknews.ru/20230316/tatarstan-rasshiryaet-svoe-prisutstvie-rynok-uzbekistan-32971484.html

Татарстан расширяет присутствие на рынке Узбекистана

Татарстан расширяет присутствие на рынке Узбекистана

Татарстан откроет еще один индустриальный парк в Узбекистане

2023-03-16T18:53+0500

2023-03-16T18:53+0500

2023-03-16T18:58+0500

экономика

татарстан

узбекистан

джизакская область

технопарк

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев 15 марта провел рабочую встречу с заместителем Министра промышленности и торговли Республики Татарстан Германом Лернером и генеральным директором Технополиса "Химград" Айратом Гиззатуллиным, сообщили в пресс-службе Торгпредства.Стороны обсудили эффективность работы индустриального парка "Чирчик", который функционирует в Узбекистане с 2022 года, а также планы региона открыть вторую подобную площадку в Узбекистане.Новый узбекско-российский технопарк планируют запустить уже в апреле этого года в Джизакской области.Кроме того, в ходе встречи обсудили подготовку к XIV Международному экономическому форуму "Россия – Исламский мир: KazanForum”. Он пройдет в Казани 18-20 мая. В рамках форума планируют отдельную сессию, посвященную российско-узбекскому деловому сотрудничеству. Ожидается, что участие в ней примут около 100 компаний из двух стран.Технопарк "Джизак" - станет второй российско-узбекской площадкой, реализуемой на опыте "Химграда". Первый технопарк "Чирчик" создан в феврале 2022 г. Его резидентами являются уже более 10 компаний, чьи проекты оцениваются более чем в $30 млн.Индустриальный парк в городе Чирчик предназначен для локализации производств российских компаний на территории Узбекистана. Технопарк имеет развитую инженерную инфраструктуру с точками подключения к сетям энергоснабжения в "шаговой" доступности от любого земельного участка и здания. Здесь созданы все условия для бесперебойного энергоснабжения резидентов.Читайте также: В Ташобласти может увеличиться число заправок "Татнефти"

татарстан

узбекистан

джизакская область

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2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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татарстан узбекистан джизакская область индустриальный парк чирчик торговое представительство торгпредство константин злыгостев