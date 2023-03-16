https://uz.sputniknews.ru/20230316/tatarstan-rasshiryaet-svoe-prisutstvie-rynok-uzbekistan-32971484.html
Татарстан расширяет присутствие на рынке Узбекистана
Татарстан расширяет присутствие на рынке Узбекистана
Татарстан откроет еще один индустриальный парк в Узбекистане
2023-03-16T18:53+0500
2023-03-16T18:53+0500
2023-03-16T18:58+0500
экономика
татарстан
узбекистан
джизакская область
технопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/01/30415790_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_602aef572e0fcb1c0201d4b3730b0641.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев 15 марта провел рабочую встречу с заместителем Министра промышленности и торговли Республики Татарстан Германом Лернером и генеральным директором Технополиса "Химград" Айратом Гиззатуллиным, сообщили в пресс-службе Торгпредства.Стороны обсудили эффективность работы индустриального парка "Чирчик", который функционирует в Узбекистане с 2022 года, а также планы региона открыть вторую подобную площадку в Узбекистане.Новый узбекско-российский технопарк планируют запустить уже в апреле этого года в Джизакской области.Кроме того, в ходе встречи обсудили подготовку к XIV Международному экономическому форуму "Россия – Исламский мир: KazanForum”. Он пройдет в Казани 18-20 мая. В рамках форума планируют отдельную сессию, посвященную российско-узбекскому деловому сотрудничеству. Ожидается, что участие в ней примут около 100 компаний из двух стран.Технопарк "Джизак" - станет второй российско-узбекской площадкой, реализуемой на опыте "Химграда". Первый технопарк "Чирчик" создан в феврале 2022 г. Его резидентами являются уже более 10 компаний, чьи проекты оцениваются более чем в $30 млн.Индустриальный парк в городе Чирчик предназначен для локализации производств российских компаний на территории Узбекистана. Технопарк имеет развитую инженерную инфраструктуру с точками подключения к сетям энергоснабжения в "шаговой" доступности от любого земельного участка и здания. Здесь созданы все условия для бесперебойного энергоснабжения резидентов.Читайте также: В Ташобласти может увеличиться число заправок "Татнефти"
татарстан
узбекистан
джизакская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/01/30415790_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0b435076bb216d67459aee279ea1989c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
татарстан узбекистан джизакская область индустриальный парк чирчик торговое представительство торгпредство константин злыгостев
татарстан узбекистан джизакская область индустриальный парк чирчик торговое представительство торгпредство константин злыгостев
Татарстан расширяет присутствие на рынке Узбекистана
18:53 16.03.2023 (обновлено: 18:58 16.03.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Российский регион планирует открыть второй индустриальный парк в Джизакской области уже в этом году.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев 15 марта провел рабочую встречу с заместителем Министра промышленности и торговли Республики Татарстан Германом Лернером и генеральным директором Технополиса "Химград" Айратом Гиззатуллиным, сообщили
в пресс-службе Торгпредства.
Стороны обсудили эффективность работы индустриального парка "Чирчик", который функционирует в Узбекистане с 2022 года, а также планы региона открыть вторую подобную площадку в Узбекистане.
Новый узбекско-российский технопарк планируют запустить уже в апреле этого года в Джизакской области.
Кроме того, в ходе встречи обсудили подготовку к XIV Международному экономическому форуму "Россия – Исламский мир: KazanForum”. Он пройдет в Казани 18-20 мая. В рамках форума планируют отдельную сессию, посвященную российско-узбекскому деловому сотрудничеству. Ожидается, что участие в ней примут около 100 компаний из двух стран.
Технопарк "Джизак" - станет второй российско-узбекской площадкой, реализуемой на опыте "Химграда". Первый технопарк "Чирчик" создан в феврале 2022 г. Его резидентами являются уже более 10 компаний, чьи проекты оцениваются более чем в $30 млн.
Индустриальный парк в городе Чирчик предназначен для локализации производств российских компаний на территории Узбекистана. Технопарк имеет развитую инженерную инфраструктуру с точками подключения к сетям энергоснабжения в "шаговой" доступности от любого земельного участка и здания. Здесь созданы все условия для бесперебойного энергоснабжения резидентов.