https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan--chempion-azii-i-okeanii-po-xokkeyu--32971140.html

Узбекистан — чемпион Азии и Океании по хоккею

Узбекистан — чемпион Азии и Океании по хоккею

Команде республики осталось отыграть последний мачт.

2023-03-16T17:46+0500

2023-03-16T17:46+0500

2023-03-16T17:57+0500

спорт

узбекистан

хоккей

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по хоккею завоевала четвертую победу в рамках чемпионата Азии и Океании, передает Федерация хоккея республики.Узбекистанцы обыграли соперников из Таиланда со счетом 10:2. В ходе игры особо отличились следующие игроки:Финальный матч турнира состоится 17 марта, в нем сборная республики сыграет с командой из Арабских Эмиратов.Ранее узбекистанские хоккеисты стали лидерами в турнирной таблице с 9 очками.Напомним, в Монголии с 11 по 17 марта проходит чемпионат Азии по хоккею среди молодежи.Читайте также:Где и когда пройдет финал Кубка Азии — подробностиЮные гимнастки из Узбекистана завоевали награды на турнире в Москве

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