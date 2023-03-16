https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan--chempion-azii-i-okeanii-po-xokkeyu--32971140.html
Узбекистан — чемпион Азии и Океании по хоккею
Узбекистан — чемпион Азии и Океании по хоккею
Команде республики осталось отыграть последний мачт.
2023-03-16T17:46+0500
2023-03-16T17:46+0500
2023-03-16T17:57+0500
спорт
узбекистан
хоккей
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по хоккею завоевала четвертую победу в рамках чемпионата Азии и Океании, передает Федерация хоккея республики.Узбекистанцы обыграли соперников из Таиланда со счетом 10:2. В ходе игры особо отличились следующие игроки:Финальный матч турнира состоится 17 марта, в нем сборная республики сыграет с командой из Арабских Эмиратов.Ранее узбекистанские хоккеисты стали лидерами в турнирной таблице с 9 очками.Напомним, в Монголии с 11 по 17 марта проходит чемпионат Азии по хоккею среди молодежи.Читайте также:Где и когда пройдет финал Кубка Азии — подробностиЮные гимнастки из Узбекистана завоевали награды на турнире в Москве
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узбекистан чемпион азии и океании по хоккею чемпионат азии и океании по хоккею итоги результаты таиланд федерация хоккея узбекистана хоккей в узбекистане спорт новости спорта новость
Узбекистан — чемпион Азии и Океании по хоккею
17:46 16.03.2023 (обновлено: 17:57 16.03.2023)
Команде республики осталось отыграть последний матч. Почему они будут победителями даже в случае проигрыша — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по хоккею завоевала четвертую победу в рамках чемпионата Азии и Океании, передает Федерация хоккея республики.
Узбекистанцы обыграли соперников из Таиланда со счетом 10:2. В ходе игры особо отличились следующие игроки:
Финальный матч турнира состоится 17 марта, в нем сборная республики сыграет с командой из Арабских Эмиратов.
"Однако даже в случае поражения юниорская сборная Узбекистана станет победителем турнира, так как будет выше конкурентов по дополнительным показателям", — отметили в Федерации хоккея.
Ранее узбекистанские хоккеисты стали лидерами в турнирной таблице с 9 очками.
Напомним, в Монголии с 11 по 17 марта проходит чемпионат Азии по хоккею среди молодежи.