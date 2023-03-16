https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan-turciya-mid-sovet-ministrov-vstrecha-sammit-otg-32970396.html
СМИД ОТГ в Анкаре прошел под председательством Бахтиёра Саидова
СМИД ОТГ в Анкаре прошел под председательством Бахтиёра Саидова
Министры иностранных дел стран Организации тюркских государств встретились перед саммитом ОТГ
2023-03-16T18:08+0500
2023-03-16T18:08+0500
2023-03-16T18:08+0500
политика
узбекистан
турция
мид узбекистана
министры иностранных дел
саммит
организация тюркских государств
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В преддверии чрезвычайного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) организации, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.Заседание СМИД прошло под председательством и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова.Участники рассмотрели и согласовали проекты повестки дня и документов, вносимых на рассмотрение саммита.Также они высказали мнения о перспективах сотрудничества в области ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания гуманитарной помощи в рамках Организации.Читайте также: Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий
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узбекистан турция мид совет министров встреча саммит
узбекистан турция мид совет министров встреча саммит
СМИД ОТГ в Анкаре прошел под председательством Бахтиёра Саидова
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили перспективы сотрудничества в области ликвидации последствий стихийных бедствий.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
В преддверии чрезвычайного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) организации, сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.
Заседание СМИД прошло под председательством и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова.
Участники рассмотрели и согласовали проекты повестки дня и документов, вносимых на рассмотрение саммита.
Также они высказали мнения о перспективах сотрудничества в области ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания гуманитарной помощи в рамках Организации.