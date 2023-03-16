https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan-turciya-mid-sovet-ministrov-vstrecha-sammit-otg-32970396.html

СМИД ОТГ в Анкаре прошел под председательством Бахтиёра Саидова

СМИД ОТГ в Анкаре прошел под председательством Бахтиёра Саидова

Министры иностранных дел стран Организации тюркских государств встретились перед саммитом ОТГ

2023-03-16T18:08+0500

2023-03-16T18:08+0500

2023-03-16T18:08+0500

политика

узбекистан

турция

мид узбекистана

министры иностранных дел

саммит

организация тюркских государств

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В преддверии чрезвычайного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) организации, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.Заседание СМИД прошло под председательством и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова.Участники рассмотрели и согласовали проекты повестки дня и документов, вносимых на рассмотрение саммита.Также они высказали мнения о перспективах сотрудничества в области ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания гуманитарной помощи в рамках Организации.Читайте также: Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий

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