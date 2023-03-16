https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan-turciya-mirzieev-vizit-erdogan-vstrecha-32947402.html

Мирзиёев и Эрдоган договорились расширять многоплановое партнерство

Мирзиёев и Эрдоган договорились расширять многоплановое партнерство

В ходе встречи Президентов Узбекистана и Турции в Анкаре стороны обсудили дальнейшее сотрудничество

2023-03-16T10:33+0500

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политика

узбекистан

турция

анкара

шавкат мирзиёев

визит

встреча

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана находится в этой стране с рабочим визитом. Накануне он встретился с Президентом Турции, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Мирзиёев выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, которые произошли в юго-восточных провинциях Турции в феврале.Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил президента и народ Узбекистана за братскую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, активное участие в спасательных работах и оказании гуманитарной помощи пострадавшим.Стороны отметили важность чрезвычайного саммита Организации тюркских государств, который откроется 16 марта. На нем главы государств-членов обсудят дальнейшее восстановление разрушенных городов Турции, пути сокращения риска стихийных бедствий, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации на пространстве ОТГ.Также в ходе встречи рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне, включая подготовку к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества.Напомним, что Узбекистан стал полноправным членом ОТГ (ранее Совет сотрудничества тюркоязычных государств – ССТГ) в октябре 2019 года. В 2023 году республика председательствует в данной организации. Во время председательства Узбекистана в ОТГ запланировали более 30 мероприятий.Читайте также: Ведущие аналитические центры Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве

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