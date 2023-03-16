https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan-turciya-mirzieev-vizit-erdogan-vstrecha-32947402.html
Мирзиёев и Эрдоган договорились расширять многоплановое партнерство
Мирзиёев и Эрдоган договорились расширять многоплановое партнерство
В ходе встречи Президентов Узбекистана и Турции в Анкаре стороны обсудили дальнейшее сотрудничество
2023-03-16T10:33+0500
2023-03-16T10:33+0500
2023-03-16T11:30+0500
политика
узбекистан
турция
анкара
шавкат мирзиёев
визит
встреча
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32945995_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6f5f86c52cb542e5bdc50852c447c690.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана находится в этой стране с рабочим визитом. Накануне он встретился с Президентом Турции, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Мирзиёев выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, которые произошли в юго-восточных провинциях Турции в феврале.Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил президента и народ Узбекистана за братскую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, активное участие в спасательных работах и оказании гуманитарной помощи пострадавшим.Стороны отметили важность чрезвычайного саммита Организации тюркских государств, который откроется 16 марта. На нем главы государств-членов обсудят дальнейшее восстановление разрушенных городов Турции, пути сокращения риска стихийных бедствий, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации на пространстве ОТГ.Также в ходе встречи рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне, включая подготовку к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества.Напомним, что Узбекистан стал полноправным членом ОТГ (ранее Совет сотрудничества тюркоязычных государств – ССТГ) в октябре 2019 года. В 2023 году республика председательствует в данной организации. Во время председательства Узбекистана в ОТГ запланировали более 30 мероприятий.Читайте также: Ведущие аналитические центры Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32945995_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e38b819fb5dd0b0a8a99c11b0e9c97c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан турция шавкат мирзиёев визит встреча эрдоган
узбекистан турция шавкат мирзиёев визит встреча эрдоган
Мирзиёев и Эрдоган договорились расширять многоплановое партнерство
10:33 16.03.2023 (обновлено: 11:30 16.03.2023)
В Анкаре лидеры двух стран обсудили предстоящие мероприятия, в том числе чрезвычайный саммит ОТГ.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана находится в этой стране с рабочим визитом. Накануне он встретился с Президентом Турции, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
Мирзиёев выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, которые произошли в юго-восточных провинциях Турции в феврале.
Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил президента и народ Узбекистана за братскую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, активное участие в спасательных работах и оказании гуманитарной помощи пострадавшим.
Стороны отметили важность чрезвычайного саммита Организации тюркских государств, который откроется 16 марта. На нем главы государств-членов обсудят дальнейшее восстановление разрушенных городов Турции, пути сокращения риска стихийных бедствий, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации на пространстве ОТГ.
Также в ходе встречи рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне, включая подготовку к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества.
Напомним, что Узбекистан стал полноправным членом ОТГ (ранее Совет сотрудничества тюркоязычных государств – ССТГ) в октябре 2019 года. В 2023 году республика председательствует в данной организации. Во время председательства Узбекистана в ОТГ запланировали более 30 мероприятий.