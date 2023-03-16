https://uz.sputniknews.ru/20230316/v-mid-uzbekistana-proshla-vstrecha-s-delegatsiey-ispolkoma-sng-32944224.html

В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Исполкома СНГ

В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Исполкома СНГ

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с Содружеством и ход реализации совместных программ.

2023-03-16T07:36+0500

2023-03-16T07:36+0500

2023-03-16T07:36+0500

политика

узбекистан

мид узбекистана

снг

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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с делегацией Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).Возглавил делегацию первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов, сообщает пресс-служба МИД.На встрече стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с Содружеством, ход реализации совместных программ и подготовку к запланированным многосторонним мероприятиям.Читайте также: Бахтиёр Саидов встретился с новым послом Пакистана

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