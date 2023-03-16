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В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Исполкома СНГ
В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Исполкома СНГ
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с Содружеством и ход реализации совместных программ.
2023-03-16T07:36+0500
2023-03-16T07:36+0500
2023-03-16T07:36+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с делегацией Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).Возглавил делегацию первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов, сообщает пресс-служба МИД.На встрече стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с Содружеством, ход реализации совместных программ и подготовку к запланированным многосторонним мероприятиям.Читайте также: Бахтиёр Саидов встретился с новым послом Пакистана
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узбекистан мид исполком снг исполнительный комитет содружество независимых государств заместитель министра иностранных дел бахромжон аълоев первый заместитель генерального секретаря снг леонид анфимов
узбекистан мид исполком снг исполнительный комитет содружество независимых государств заместитель министра иностранных дел бахромжон аълоев первый заместитель генерального секретаря снг леонид анфимов
В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Исполкома СНГ
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с Содружеством и ход реализации совместных программ.
ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с делегацией Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).
Возглавил делегацию первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов, сообщает
пресс-служба МИД.
На встрече стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с Содружеством, ход реализации совместных программ и подготовку к запланированным многосторонним мероприятиям.