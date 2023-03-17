https://uz.sputniknews.ru/20230317/baxtiyor-saidov-vstretilsya-so-spetspredstavitelem-prezidenta-rossii-33001626.html
Бахтиёр Саидов встретился со Спецпредставителем президента России
Бахтиёр Саидов встретился со Спецпредставителем президента России
Стороны рассмотрели различные аспекты узбекско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества.
2023-03-17T19:25+0500
2023-03-17T19:25+0500
2023-03-17T19:25+0500
политика
узбекистан
россия
бахтиер саидов
мид узбекистана
посольство россии в узбекистане
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств Михаилом Швыдким.Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана."На встрече рассмотрены различные аспекты узбекско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества как важной составляющей динамично развивающихся отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.Участие во встрече также принимал посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Читайте также: В филиалах российских вузов в Ташкенте улучшат качество образования
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узбекистан мид и.о. министра иностранных дел бахтиер саидов встреча специальный представитель президента россии по международному культурному сотрудничеству михаил швыдкой посол россии в узбекистане олег мальгинов
узбекистан мид и.о. министра иностранных дел бахтиер саидов встреча специальный представитель президента россии по международному культурному сотрудничеству михаил швыдкой посол россии в узбекистане олег мальгинов
Бахтиёр Саидов встретился со Спецпредставителем президента России
Стороны рассмотрели различные аспекты узбекско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств Михаилом Швыдким.
Об этом сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
"На встрече рассмотрены различные аспекты узбекско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества как важной составляющей динамично развивающихся отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.
Участие во встрече также принимал посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.