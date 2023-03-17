https://uz.sputniknews.ru/20230317/baxtiyor-saidov-vstretilsya-so-spetspredstavitelem-prezidenta-rossii-33001626.html

Бахтиёр Саидов встретился со Спецпредставителем президента России

Бахтиёр Саидов встретился со Спецпредставителем президента России

Стороны рассмотрели различные аспекты узбекско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества.

2023-03-17T19:25+0500

2023-03-17T19:25+0500

2023-03-17T19:25+0500

политика

узбекистан

россия

бахтиер саидов

мид узбекистана

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/11/32998087_0:132:2048:1284_1920x0_80_0_0_4e7b95866318cfca7087c2e046cda7e1.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств Михаилом Швыдким.Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана."На встрече рассмотрены различные аспекты узбекско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества как важной составляющей динамично развивающихся отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.Участие во встрече также принимал посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Читайте также: В филиалах российских вузов в Ташкенте улучшат качество образования

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан мид и.о. министра иностранных дел бахтиер саидов встреча специальный представитель президента россии по международному культурному сотрудничеству михаил швыдкой посол россии в узбекистане олег мальгинов