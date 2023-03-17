https://uz.sputniknews.ru/20230317/filial-rossiya-vuz-tashkent-uluchshenie-kachestvo-obrazovanie-32985292.html

В филиалах российских вузов в Ташкенте улучшат качество образования

В филиалах российских вузов в Ташкенте улучшат качество образования

Для этого планируют применять инновационные подходы, использовать уже реализованные успешные проекты.

2023-03-17T11:30+0500

2023-03-17T11:30+0500

2023-03-17T11:30+0500

общество

узбекистан

россия

образование

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студенты

вуз

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Эксперты в области образования из России и Узбекистана встретились в филиалах российских вузов в Ташкенте – МГИМО и РГПУ им. А.И. Герцена. Обсудили качество образования и возможные варианты межвузовской кооперации, сообщает Русский дом в Ташкенте.Среди участников – главы профильных министерств и ведомств двух стран, руководители и преподаватели российских вузов и их филиалов в Узбекистане.На встрече презентовали инновационные подходы в образовании, поделились успешными реализованными проектами, а также ближайшими планами.Узбекистан является лидером по количеству филиалов российских вузов. По данным Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Министерства науки и высшего образования России в 14 филиалах российских вузов в Узбекистане обучают 7,5 тысяч студентов. О планах открыть свои филиалы в Узбекистане ранее заявляли еще несколько вузов.Читайте также:

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