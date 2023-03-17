https://uz.sputniknews.ru/20230317/kubok-azii-futbol-uzbekistan-ceny-na-bilety-32987644.html
Сколько стоят билеты на финальный матч Кубка Азии по футболу
Сколько стоят билеты на финальный матч Кубка Азии по футболу
Билеты на финальный матч Кубка Азии среди молодежных команд можно купить на сайте стадиона "Бунедкор" в Ташкенте и на специальном сайте.
2023-03-17T12:36+0500
2023-03-17T12:36+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Стоимость билетов на финальный матч чемпионата Азии между Узбекистаном и Ираком в Ташкенте варьируется от 25 до 300 тыс. сумов.Билеты на матч можно приобрести в кассах стадиона "Бунёдкор", а также на специальном сайте.Напомним, 1 марта 2023 года в Узбекистане стартовал молодежный Кубок Азии U20. Этот турнир обеспечивает командам квалификацию на чемпионат мира 2023 года.Сборная Узбекистана 15 марта победила команду Южной Кореи и вышла в финал молодежного турнира. В финале узбекистанские футболисты встретятся со сборной Ирака. Матч пройдет в Ташкенте 18 марта.Читайте также:Где и когда пройдет финал Кубка Азии — подробностиСборная Узбекистана U-20 прошла в финал Кубка Азии
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узбекистан ташкент стадион "бунедкор" футбол чемпионат азии молодежная сборная u20 финал ирак билеты где купить сколько стоят
узбекистан ташкент стадион "бунедкор" футбол чемпионат азии молодежная сборная u20 финал ирак билеты где купить сколько стоят
Сколько стоят билеты на финальный матч Кубка Азии по футболу
12:36 17.03.2023 (обновлено: 14:30 17.03.2023)
Билеты на финальный матч Кубка Азии среди молодежных команд можно купить в кассах стадиона "Бунёдкор" в Ташкенте и на специальном сайте.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Стоимость билетов на финальный матч чемпионата Азии между Узбекистаном и Ираком в Ташкенте варьируется от 25 до 300 тыс. сумов.
Билеты на матч можно приобрести в кассах стадиона "Бунёдкор", а также на специальном сайте.
Напомним, 1 марта 2023 года в Узбекистане стартовал молодежный Кубок Азии U20. Этот турнир обеспечивает командам квалификацию на чемпионат мира 2023 года.
Сборная Узбекистана 15 марта победила команду Южной Кореи и вышла в финал молодежного турнира. В финале узбекистанские футболисты встретятся со сборной Ирака. Матч пройдет в Ташкенте 18 марта.