https://uz.sputniknews.ru/20230317/kubok-azii-futbol-uzbekistan-ceny-na-bilety-32987644.html

Сколько стоят билеты на финальный матч Кубка Азии по футболу

Сколько стоят билеты на финальный матч Кубка Азии по футболу

Билеты на финальный матч Кубка Азии среди молодежных команд можно купить на сайте стадиона "Бунедкор" в Ташкенте и на специальном сайте.

2023-03-17T12:36+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Стоимость билетов на финальный матч чемпионата Азии между Узбекистаном и Ираком в Ташкенте варьируется от 25 до 300 тыс. сумов.Билеты на матч можно приобрести в кассах стадиона "Бунёдкор", а также на специальном сайте.Напомним, 1 марта 2023 года в Узбекистане стартовал молодежный Кубок Азии U20. Этот турнир обеспечивает командам квалификацию на чемпионат мира 2023 года.Сборная Узбекистана 15 марта победила команду Южной Кореи и вышла в финал молодежного турнира. В финале узбекистанские футболисты встретятся со сборной Ирака. Матч пройдет в Ташкенте 18 марта.Читайте также:Где и когда пройдет финал Кубка Азии — подробностиСборная Узбекистана U-20 прошла в финал Кубка Азии

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