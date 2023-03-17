Суд вынес приговор еще 39 участникам событий в Нукусе

Ислама Полатова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 244 (массовые беспорядки) и статьей 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку) УК и приговорили к 5 годам заключения; Ислама Полатова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 244 (массовые беспорядки) и статьей 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку) УК и приговорили к 5 годам заключения;

Полата Эсенгельдиева признали виновным по тем же статьям и приговорили к 6 годам лишения свободы; Полата Эсенгельдиева признали виновным по тем же статьям и приговорили к 6 годам лишения свободы;

Камала Эшжанова и Исламбека Айтмуратова признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 244 УК, обоих приговорили к 6 годам лишения свободы; Камала Эшжанова и Исламбека Айтмуратова признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 244 УК, обоих приговорили к 6 годам лишения свободы;

Нурсултан Байлепесов и Алпамыс Зумабеков осуждены по статьям 244, часть 3 и 28,247 (Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и приговорены к 6 годам лишения свободы; Нурсултан Байлепесов и Алпамыс Зумабеков осуждены по статьям 244, часть 3 и 28,247 (Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и приговорены к 6 годам лишения свободы;

Даулеткельди Надирбаев, Адильбек Сариев, Конгратбай Бекполатов, Руслан Баимбетов, Куанышбай Бахиев, Ислам Сапаров, Заирбек Пиржанов, Рахимджан Джумабаев, Айдос Эсемуратов, Куанышбай Бегалиев и Манас Рахманов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 244 УК. Каждого из них приговорили к 7 годам лишения свободы; Даулеткельди Надирбаев, Адильбек Сариев, Конгратбай Бекполатов, Руслан Баимбетов, Куанышбай Бахиев, Ислам Сапаров, Заирбек Пиржанов, Рахимджан Джумабаев, Айдос Эсемуратов, Куанышбай Бегалиев и Манас Рахманов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 244 УК. Каждого из них приговорили к 7 годам лишения свободы;

Нусрет Бауетдинов осужден по той же статье и приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения. На такой же срок приговорен Нурсултан Дуйсенбаев; Нусрет Бауетдинов осужден по той же статье и приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения. На такой же срок приговорен Нурсултан Дуйсенбаев;

Рустам Досымбетов, Нуратдиин Хабипов и Замирбек Таджимуратов осуждены по той же статье, приговорены к 8 годам заключения; Рустам Досымбетов, Нуратдиин Хабипов и Замирбек Таджимуратов осуждены по той же статье, приговорены к 8 годам заключения;

Азамат Алланазаров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 244, часть 3 и статьей 247, часть 3, пункт "а" УК, приговорен к 8 годам заключения; Азамат Алланазаров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 244, часть 3 и статьей 247, часть 3, пункт "а" УК, приговорен к 8 годам заключения;

Асылбек Омирзаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" статьи 244, части 3 и статьей 166 (разбой), приговорен к 8 годам заключения; Асылбек Омирзаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" статьи 244, части 3 и статьей 166 (разбой), приговорен к 8 годам заключения;

Шарапат Аширбеков осужден по статьям 244, часть 3 и 244-1, часть 3, пунктами "а", "г" УК, приговорен к 8 годам заключения; Шарапат Аширбеков осужден по статьям 244, часть 3 и 244-1, часть 3, пунктами "а", "г" УК, приговорен к 8 годам заключения;

Даоранбек Раманов признан виновным по тем же статьям и приговорен к 9 годам заключения; Даоранбек Раманов признан виновным по тем же статьям и приговорен к 9 годам заключения;