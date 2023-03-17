Суд вынес приговор еще 39 участникам событий в Нукусе
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Материальный ущерб в размере более 6,5 млрд. сумов, причиненный совершенными правонарушениями, взыщут с подсудимых солидарно.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Бухарский областной суд огласил приговор еще 39 обвиняемым в связи с беспорядками в Нукусе 1-2 июля 2022 года, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Уголовное дело рассматривал суд первой инстанции под председательством Даулетбая Разова, судьи судебной коллегии по уголовным делам суда Республики Каракалпакстан.
Судья приговорил осужденных к следующим срокам лишения свободы:
Ислама Полатова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 244 (массовые беспорядки) и статьей 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку) УК и приговорили к 5 годам заключения;
Полата Эсенгельдиева признали виновным по тем же статьям и приговорили к 6 годам лишения свободы;
Камала Эшжанова и Исламбека Айтмуратова признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 244 УК, обоих приговорили к 6 годам лишения свободы;
Нурсултан Байлепесов и Алпамыс Зумабеков осуждены по статьям 244, часть 3 и 28,247 (Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и приговорены к 6 годам лишения свободы;
Даулеткельди Надирбаев, Адильбек Сариев, Конгратбай Бекполатов, Руслан Баимбетов, Куанышбай Бахиев, Ислам Сапаров, Заирбек Пиржанов, Рахимджан Джумабаев, Айдос Эсемуратов, Куанышбай Бегалиев и Манас Рахманов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 244 УК. Каждого из них приговорили к 7 годам лишения свободы;
Нусрет Бауетдинов осужден по той же статье и приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения. На такой же срок приговорен Нурсултан Дуйсенбаев;
Рустам Досымбетов, Нуратдиин Хабипов и Замирбек Таджимуратов осуждены по той же статье, приговорены к 8 годам заключения;
Азамат Алланазаров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 244, часть 3 и статьей 247, часть 3, пункт "а" УК, приговорен к 8 годам заключения;
Асылбек Омирзаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" статьи 244, части 3 и статьей 166 (разбой), приговорен к 8 годам заключения;
Шарапат Аширбеков осужден по статьям 244, часть 3 и 244-1, часть 3, пунктами "а", "г" УК, приговорен к 8 годам заключения;
Даоранбек Раманов признан виновным по тем же статьям и приговорен к 9 годам заключения;
Омирбек Курбанов по тем же статьям приговорен к 10 годам 6 месяцам заключения, а Оралбай Досназаров – к 11 годам заключения.
При этом 1 подсудимый был приговорен к отбыванию наказания в колонии строгого режима, а 27 подсудимых – в колонии общего режима.
Также к лишению свободы приговорили:
Алымбай Мырзамбетов, Муратбай Пирлепесов, Алишер Шарапов, Онгарбай Мамутов, Тимурбек Исмаилов, Расул Султаназов, Абзал Наурызбаев, Нурмухаммед Генджебаев и Амантай Сейтмуратов, Абдималик Ходжаназаров и Есимкан Канаатов –5 лет заключения;
"Принято решение о взыскании материального ущерба в размере более 6,5 млрд сумов, причиненного совершенными преступлениями, с подсудимых солидарно", — говорится в сообщении суда.
У осужденных есть право подать апелляцию, а прокурор может подать протест.
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