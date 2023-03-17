https://uz.sputniknews.ru/20230317/tsentralnyy-bank-snizil-osnovnuyu-stavku-prichiny-32997828.html
Центральный банк снизил основную ставку: причины
Центральный банк снизил основную ставку: причины
В Узбекистане появилась тенденция снижения уровня инфляции, считают в Центробанке.
2023-03-17T17:51+0500
2023-03-17T17:51+0500
2023-03-17T18:12+0500
экономика
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана снизил основную ставку на 1% — до 14% годовых.В экономике начала наблюдаться тенденция снижения уровня инфляции после ее пиковых значений, — считают в Центробанке. В то же время начинают появляться сигналы негативного влияния жестких внешних финансовых условий на внутреннюю экономическую активность.Снижение основной ставки на 1 процентный пункт позволит полностью снять дополнительную нагрузку, установленную повышением процентной ставки в ответ на риски в марте прошлого года.В январе-феврале текущего года годовой уровень инфляции относительно замедлился до 12,2% и возрастает вероятность его значительного снижения в следующем квартале. В первые две недели марта цены основных продовольственных товаров на потребительских рынках относительно стабилизировались и начали снижаться.Показатель базовой инфляции, который исключает сезонность и регулируемые цены, замедлился с 13,8% в декабре до 13,3% в январе, и до 13,2% в феврале.Итоги февральского опроса по инфляционным ожиданиям на следующие 12 месяцев также показали снижение по сравнению с январем.Несмотря на то, что во внешнеэкономических условиях сохраняются некоторые риски и неопределенность, глобальная инфляция в феврале продолжила замедляться благодаря снижению цен на энергоносители и продовольствие.Цены на мировых продовольственных рынках создают основу для более благоприятной конъюнктуры по импорту товаров в страну. Это, в свою очередь, служит сдерживающим фактором для импортируемой инфляции.С учетом временного характера шоков и своевременно принимаемых мер, к концу первого полугодия ожидается стабилизация экономической активности и восстановление отраслевых показателей.Положительные реальные процентные ставки в экономике обеспечили более высокие годовые темпы роста срочных депозитов в национальной валюте. При этом темпы роста кредитов в национальной валюте также ускорились относительно аналогичного периода прошлого года, что рассматривается как положительный стимул для восстановления экономической активности.Дальнейшие действия ЦБ будут направлены на обеспечение баланса между формированием инфляции в прогнозном коридоре, достижением ею своей среднесрочной цели и поддержанием экономической активности.Читайте также: Банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки
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узбекистан центральный банк основная ставка инфляция экономический рост
узбекистан центральный банк основная ставка инфляция экономический рост
Центральный банк снизил основную ставку: причины
17:51 17.03.2023 (обновлено: 18:12 17.03.2023)
В Узбекистане появилась тенденция снижения уровня инфляции, считают в Центробанке.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана снизил основную ставку на 1% — до 14% годовых.
В экономике начала наблюдаться тенденция снижения уровня инфляции после ее пиковых значений, — считают
в Центробанке. В то же время начинают появляться сигналы негативного влияния жестких внешних финансовых условий на внутреннюю экономическую активность.
Снижение основной ставки на 1 процентный пункт позволит полностью снять дополнительную нагрузку, установленную повышением процентной ставки в ответ на риски в марте прошлого года.
"Установление основной ставки на уровне 14% годовых при понижательной динамике прогноза инфляции (8,5–9,5%) также обеспечит сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий", — говорится в пресс-релизе ЦБ.
В январе-феврале текущего года годовой уровень инфляции относительно замедлился до 12,2% и возрастает вероятность его значительного снижения в следующем квартале. В первые две недели марта цены основных продовольственных товаров на потребительских рынках относительно стабилизировались и начали снижаться.
Показатель базовой инфляции, который исключает сезонность и регулируемые цены, замедлился с 13,8% в декабре до 13,3% в январе, и до 13,2% в феврале.
Итоги февральского опроса по инфляционным ожиданиям на следующие 12 месяцев также показали снижение по сравнению с январем.
Несмотря на то, что во внешнеэкономических условиях сохраняются некоторые риски и неопределенность, глобальная инфляция в феврале продолжила замедляться благодаря снижению цен на энергоносители и продовольствие.
Цены на мировых продовольственных рынках создают основу для более благоприятной конъюнктуры по импорту товаров в страну. Это, в свою очередь, служит сдерживающим фактором для импортируемой инфляции.
С учетом временного характера шоков и своевременно принимаемых мер, к концу первого полугодия ожидается стабилизация экономической активности и восстановление отраслевых показателей.
Положительные реальные процентные ставки в экономике обеспечили более высокие годовые темпы роста срочных депозитов в национальной валюте. При этом темпы роста кредитов в национальной валюте также ускорились относительно аналогичного периода прошлого года, что рассматривается как положительный стимул для восстановления экономической активности.
Дальнейшие действия ЦБ будут направлены на обеспечение баланса между формированием инфляции в прогнозном коридоре, достижением ею своей среднесрочной цели и поддержанием экономической активности.