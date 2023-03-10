https://uz.sputniknews.ru/20230310/v-bankah-uzbekistana-proveli-kiberucheniya-32777076.html

Банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки

Банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки

Сотрудники банков Узбекистана будут эффективно предупреждать киберугрозы

2023-03-10T12:19+0500

2023-03-10T12:19+0500

2023-03-10T13:26+0500

экономика

узбекистан

банки

центральный банк республики узбекистан

кибератака

кибербезопасность

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники банков Узбекистана приняли участие в киберучениях, сообщает пресс-служба ЦБ.Специалисты Лаборатории Касперского и Центробанка рассказали, как современные системы защиты сокращают риски и предупреждают угрозы информационной безопасности в финансовой сфере.В 2021 году зафиксировали около 1,3 млн кибератак на сайты в сегменте “uz”, добавили в пресс-службе со ссылкой на ГУП “Центр кибербезопасности”.Ранее "Центр кибербезопасности" опубликовал рейтинг госорганов по показателю информационной и кибербезопасности.Читайте также:В Ташкенте пройдут декады профилактики киберпреступленийВ Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты

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