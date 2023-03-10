https://uz.sputniknews.ru/20230310/v-bankah-uzbekistana-proveli-kiberucheniya-32777076.html
Банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки
Банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки
Сотрудники банков Узбекистана будут эффективно предупреждать киберугрозы
2023-03-10T12:19+0500
2023-03-10T12:19+0500
2023-03-10T13:26+0500
экономика
узбекистан
банки
центральный банк республики узбекистан
кибератака
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/11/24022818_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6e00bd1b39d2e5fceb345dd22318de28.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники банков Узбекистана приняли участие в киберучениях, сообщает пресс-служба ЦБ.Специалисты Лаборатории Касперского и Центробанка рассказали, как современные системы защиты сокращают риски и предупреждают угрозы информационной безопасности в финансовой сфере.В 2021 году зафиксировали около 1,3 млн кибератак на сайты в сегменте “uz”, добавили в пресс-службе со ссылкой на ГУП “Центр кибербезопасности”.Ранее "Центр кибербезопасности" опубликовал рейтинг госорганов по показателю информационной и кибербезопасности.Читайте также:В Ташкенте пройдут декады профилактики киберпреступленийВ Узбекистане будут награждать лучшие стартап-проекты
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/11/24022818_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1c3b0ec485314ebc96592d2600bf823a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан банки центральный банк узбекистана кибербезопасность кибератаки
узбекистан банки центральный банк узбекистана кибербезопасность кибератаки
Банкиров Узбекистана научат отражать кибератаки
12:19 10.03.2023 (обновлено: 13:26 10.03.2023)
Сотрудникам банков Узбекистана показали, как эффективно предупреждать киберугрозы.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik
. Сотрудники банков Узбекистана приняли участие в киберучениях, сообщает пресс-служба ЦБ.
Специалисты Лаборатории Касперского и Центробанка рассказали, как современные системы защиты сокращают риски и предупреждают угрозы информационной безопасности в финансовой сфере.
“Устойчивость банковской системы служит залогом дальнейшей модернизации экономики страны, и в этом плане предотвращение кибергуроз является вопросом национальной безопасности. Мы активно работаем в сфере обеспечения кибербезопасности финансового сектора страны и дальше планируем усилить нашу работу в этом направлении”, — отметил зампредседателя ЦБ Ильхомжон Абдугафаров.
В 2021 году зафиксировали около 1,3 млн кибератак на сайты в сегменте “uz”, добавили в пресс-службе со ссылкой на ГУП “Центр кибербезопасности”.
Ранее "Центр кибербезопасности" опубликовал
рейтинг госорганов по показателю информационной и кибербезопасности.