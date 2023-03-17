https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbeki-v-tyumeni-svarili-sumalyak-k-navruzu-33000943.html
Узбеки в Тюмени сварили сумаляк к Наврузу
Узбеки в Тюмени сварили сумаляк к Наврузу
В Рязани узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" проведет праздник "Трели Навруза". 17.03.2023, Sputnik Узбекистан
2023-03-17T18:48+0500
2023-03-17T18:48+0500
2023-03-17T18:48+0500
узбекистанцы в россии
узбекистан
россия
рязань
узбекская диаспора
сумаляк
навруз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/11/32999603_0:1:2560:1441_1920x0_80_0_0_ee9c53b0ccaa20352706e993513ee811.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Уроженцы Узбекистана, живущие в Тюмени, сварили сумаляк к празднику Навруз.Об этом сообщила на своей страничке в соцсетях руководитель узбекской национально-культурной автономии (НКА) "Алмаз" Зулайхо Кадирова.В честь праздника НКА "Алмаз" проведет в Рязани фестиваль "Трели Навруза". Праздник пройдет 28 марта в рязанском Доме культуры.Организаторами фестиваля выступят НКА "Алмаз" и Рязанский государственный агротехнологический университет и национальные общественные объединения Рязанской области при поддержке Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.В программе праздника: этно-вечеринка "Navruz Party", дефиле коллекции "Мода с акцентом", музыка, танцы, интерактивная программа и, конечно же, вкуснейший узбекский плов.Читайте также: В России опубликуют стихи Сергея Есенина на узбекском языке
узбекистан
россия
рязань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/11/32999603_367:0:2288:1441_1920x0_80_0_0_a1f038291eaf004f0ce0f4dd77a2f941.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, россия, рязань, узбекская диаспора, сумаляк, навруз
узбекистан, россия, рязань, узбекская диаспора, сумаляк, навруз
Узбеки в Тюмени сварили сумаляк к Наврузу
В Рязани узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" проведет праздник "Трели Навруза".
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Уроженцы Узбекистана, живущие в Тюмени, сварили сумаляк к празднику Навруз.
Об этом сообщила на своей страничке в соцсетях руководитель узбекской национально-культурной автономии (НКА) "Алмаз" Зулайхо Кадирова.
"Сегодня в Тюмени уже приготовили главное весеннее блюдо Сумаляк! Всех с праздником Навруз! Согласно поверью тот, кто съест хотя бы ложечку Сумаляка будет здоровым весь год", - написала она.
В честь праздника НКА "Алмаз" проведет в Рязани фестиваль "Трели Навруза". Праздник пройдет 28 марта в рязанском Доме культуры.
Организаторами фестиваля выступят НКА "Алмаз" и Рязанский государственный агротехнологический университет и национальные общественные объединения Рязанской области при поддержке Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
В программе праздника: этно-вечеринка "Navruz Party", дефиле коллекции "Мода с акцентом", музыка, танцы, интерактивная программа и, конечно же, вкуснейший узбекский плов.