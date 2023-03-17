https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbeki-v-tyumeni-svarili-sumalyak-k-navruzu-33000943.html

Узбеки в Тюмени сварили сумаляк к Наврузу

Узбеки в Тюмени сварили сумаляк к Наврузу

В Рязани узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" проведет праздник "Трели Навруза". 17.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-17T18:48+0500

2023-03-17T18:48+0500

2023-03-17T18:48+0500

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навруз

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Уроженцы Узбекистана, живущие в Тюмени, сварили сумаляк к празднику Навруз.Об этом сообщила на своей страничке в соцсетях руководитель узбекской национально-культурной автономии (НКА) "Алмаз" Зулайхо Кадирова.В честь праздника НКА "Алмаз" проведет в Рязани фестиваль "Трели Навруза". Праздник пройдет 28 марта в рязанском Доме культуры.Организаторами фестиваля выступят НКА "Алмаз" и Рязанский государственный агротехнологический университет и национальные общественные объединения Рязанской области при поддержке Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.В программе праздника: этно-вечеринка "Navruz Party", дефиле коллекции "Мода с акцентом", музыка, танцы, интерактивная программа и, конечно же, вкуснейший узбекский плов.Читайте также: В России опубликуют стихи Сергея Есенина на узбекском языке

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