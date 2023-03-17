https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbekistan-islamskiy-bank-razvitiya-sredstva-proekt-32986298.html
ИБР профинансирует развитие сельской местности в Узбекистане
ИБР профинансирует развитие сельской местности в Узбекистане
Исламский банк развития выделяет $200 млн на устойчивое развитие сельской местности
2023-03-17T12:36+0500
2023-03-17T12:36+0500
2023-03-17T12:58+0500
общество
узбекистан
исламский банк развития
финансирование
проект
село
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Исламский банк развития выделяет $200 млн на реализацию проекта “Устойчивое развитие сельской местности.” Детали обсудили на встрече руководителя делегации ИБР Вахью Виджаянто с главой правительства Каракалпакстана Фарходом Эрмановым, группой реализации проекта министерства экономики и финансов и представителями ПРООН.По данным ПРООН, дорожную и транспортную инфраструктуру, инженерные и коммуникационные сети, системы электроснабжения улучшат в махаллях Каракалпакстана (46 махаллей), Бухарской (41 махалля), Навоийской (34 махалли), Хорезмской областях (49 махаллей). Таким образом повысят уровень жизни около 710 тыс. жителей 170 махаллей. Цель проекта — развитие территорий при активном участии местного населения.На сегодняшний день уже разработали планы развития сообществ. Они, в том числе, включают строительство и реконструкцию 160 соцобъектов в 5 районах Каракалпакстана.Детские сады, школы и поликлиники будут строить и реконструировать, используя ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии.Меры по реализации этого проекта определяет постановление президента.Читайте также: Активные аксакалы займутся воспитанием молодежи
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узбекистан исламский банк развития средства проект развитие махаллей социальные объекты строительство реконструкция школы детские сады
узбекистан исламский банк развития средства проект развитие махаллей социальные объекты строительство реконструкция школы детские сады
ИБР профинансирует развитие сельской местности в Узбекистане
12:36 17.03.2023 (обновлено: 12:58 17.03.2023)
Средства направят на улучшение жизни более 700 тыс. жителей сел четырех регионов республики.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik
. Исламский банк развития выделяет $200 млн на реализацию проекта “Устойчивое развитие сельской местности.” Детали обсудили
на встрече руководителя делегации ИБР Вахью Виджаянто с главой правительства Каракалпакстана Фарходом Эрмановым, группой реализации проекта министерства экономики и финансов и представителями ПРООН.
По данным
ПРООН, дорожную и транспортную инфраструктуру, инженерные и коммуникационные сети, системы электроснабжения улучшат в махаллях Каракалпакстана (46 махаллей), Бухарской (41 махалля), Навоийской (34 махалли), Хорезмской областях (49 махаллей). Таким образом повысят уровень жизни около 710 тыс. жителей 170 махаллей.
Цель проекта — развитие территорий при активном участии местного населения.
На сегодняшний день уже разработали планы развития сообществ. Они, в том числе, включают строительство и реконструкцию 160 соцобъектов в 5 районах Каракалпакстана.
Детские сады, школы и поликлиники будут строить и реконструировать, используя ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии.
Меры по реализации этого проекта определяет постановление
президента.