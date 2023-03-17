https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbekistan-islamskiy-bank-razvitiya-sredstva-proekt-32986298.html

ИБР профинансирует развитие сельской местности в Узбекистане

ИБР профинансирует развитие сельской местности в Узбекистане

Исламский банк развития выделяет $200 млн на устойчивое развитие сельской местности

2023-03-17T12:36+0500

2023-03-17T12:36+0500

2023-03-17T12:58+0500

общество

узбекистан

исламский банк развития

финансирование

проект

село

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Исламский банк развития выделяет $200 млн на реализацию проекта “Устойчивое развитие сельской местности.” Детали обсудили на встрече руководителя делегации ИБР Вахью Виджаянто с главой правительства Каракалпакстана Фарходом Эрмановым, группой реализации проекта министерства экономики и финансов и представителями ПРООН.По данным ПРООН, дорожную и транспортную инфраструктуру, инженерные и коммуникационные сети, системы электроснабжения улучшат в махаллях Каракалпакстана (46 махаллей), Бухарской (41 махалля), Навоийской (34 махалли), Хорезмской областях (49 махаллей). Таким образом повысят уровень жизни около 710 тыс. жителей 170 махаллей. Цель проекта — развитие территорий при активном участии местного населения.На сегодняшний день уже разработали планы развития сообществ. Они, в том числе, включают строительство и реконструкцию 160 соцобъектов в 5 районах Каракалпакстана.Детские сады, школы и поликлиники будут строить и реконструировать, используя ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии.Меры по реализации этого проекта определяет постановление президента.Читайте также: Активные аксакалы займутся воспитанием молодежи

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