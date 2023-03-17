https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbekistan-tashkent-kanalizaciya-proekt-oae-32991293.html
Компания из ОАЭ поможет улучшить систему канализации Ташкента
Компания из ОАЭ поможет улучшить систему канализации Ташкента
Компания из ОАЭ реализует проект улучшения канализационной системы Ташкента
2023-03-17T15:53+0500
2023-03-17T15:53+0500
2023-03-17T15:53+0500
экономика
узбекистан
ташкент
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проект
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Компания из ОАЭ Abu Dhabi Sewerage Services готовится реализовать проект "Улучшение канализационной системы города Ташкента”. Он рассчитан на 4 года. Уже после первого этапа более 400 тысяч жителей, а также предприятия и организации в Сергелийском, Бектемирском и Янгихаётском районах охватят централизованным водоотведением. Об этом рассказал главный исполнительный директор компании Ахмед Аль-Шамси на встрече с временно исполняющим обязанности хокима Ташкента Бахтиёром Рахмоновым.В рамках проекта на территории махалли “Сурум” Куйичирчикского района Ташкентской области построят канализационное очистное сооружение мощностью 1,2 млн. кубометров в сутки. Это позволит ежесуточно экономить 55,4 кВт электроэнергии.В ходе встречи стороны обсудили вопросы проектирования, строительства объекта, создания необходимой инфраструктуры, интеграции с существующими системами.Ахмед Аль-Шамси сообщил, что над проектом работают немецкие и японские специалисты. Для них очень важны динамика роста города и демографические показатели.Бахтиёр Рахмонов, в свою очередь, отметив важность проекта, предложил организовать в хокимияте рабочую группу из соответствующих специалистов для его подготовки и запуска.Ранее арабская сторона встретилась с представителями компании “Узсувтаъминот”, совместно с которой реализует данный проект.Читайте также: Торговый оборот Узбекистана с ОАЭ вырос в два раза
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узбекистан ташкент канализация водоотведение оаэ проект
узбекистан ташкент канализация водоотведение оаэ проект
Компания из ОАЭ поможет улучшить систему канализации Ташкента
Специалисты обещают ежесуточно очищать более миллиона кубометров сточных вод и улучшить санитарно-экологическое состояние трех районов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Компания из ОАЭ Abu Dhabi Sewerage Services готовится реализовать проект "Улучшение канализационной системы города Ташкента”. Он рассчитан на 4 года.
Уже после первого этапа более 400 тысяч жителей, а также предприятия и организации в Сергелийском, Бектемирском и Янгихаётском районах охватят централизованным водоотведением. Об этом рассказал главный исполнительный директор компании Ахмед Аль-Шамси на встрече
с временно исполняющим обязанности хокима Ташкента Бахтиёром Рахмоновым.
В рамках проекта на территории махалли “Сурум” Куйичирчикского района Ташкентской области построят канализационное очистное сооружение мощностью 1,2 млн. кубометров в сутки. Это позволит ежесуточно экономить 55,4 кВт электроэнергии.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы проектирования, строительства объекта, создания необходимой инфраструктуры, интеграции с существующими системами.
Ахмед Аль-Шамси сообщил, что над проектом работают немецкие и японские специалисты. Для них очень важны динамика роста города и демографические показатели.
Бахтиёр Рахмонов, в свою очередь, отметив важность проекта, предложил организовать в хокимияте рабочую группу из соответствующих специалистов для его подготовки и запуска.
Ранее арабская сторона встретилась
с представителями компании “Узсувтаъминот”, совместно с которой реализует данный проект.