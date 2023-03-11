https://uz.sputniknews.ru/20230311/torgovyy-oborot-uzbekistana-s-oae-vyros-v-dva-raza--32804532.html
Торговый оборот Узбекистана с ОАЭ вырос в два раза
Торговый оборот Узбекистана с ОАЭ вырос в два раза
Телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере.
2023-03-11T12:56+0500
2023-03-11T12:56+0500
2023-03-11T13:26+0500
политика
узбекистан
оаэ
шавкат мирзиёев
торговля
оборот
экономика
проект
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. За 2022 год Узбекистан и ОАЭ в два раза увеличили объем взаимной торговли, отметили главы двух стран Шавкат Мирзиёев и Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между странами в торговле, инвестициях, инновациях, "зеленой" энергетике, сельском хозяйстве, логистике и транспорте.Политики отметили взаимный интерес в реализации новых совместных проектов в нефтехимии, пищевой промышленности, развитии инфраструктуры, а также в отрасли добычи и металлургии.Читайте также:Узбекистан и Лукойл договорились повысить эффективность проектовБанкиров Узбекистана научат отражать кибератаки
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торговый оборот узбекистана с оаэ вырос в два раза узбекистан шавкат мирзиеев переговоры мухаммад бен зайд аль нахайян отношения сотрудничество проекты новости новость
торговый оборот узбекистана с оаэ вырос в два раза узбекистан шавкат мирзиеев переговоры мухаммад бен зайд аль нахайян отношения сотрудничество проекты новости новость
Торговый оборот Узбекистана с ОАЭ вырос в два раза
12:56 11.03.2023 (обновлено: 13:26 11.03.2023)
Телефонный разговор президентов двух стран прошел в дружественной атмосфере. Они обсудили перспективы общих проектов.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
За 2022 год Узбекистан и ОАЭ в два раза увеличили объем взаимной торговли, отметили главы двух стран Шавкат Мирзиёев и Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба
узбекского лидера.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между странами в торговле, инвестициях, инновациях, "зеленой" энергетике, сельском хозяйстве, логистике и транспорте.
"С удовлетворением отмечено, что в последние годы наблюдается динамичное развитие узбекско-эмиратских отношений. За прошлый год объемы взаимной торговли увеличились в два раза. В Узбекистане действуют 240 совместных предприятий, портфель проектов превысил $3 млрд", — написано на сайте пресс-службы.
Политики отметили взаимный интерес в реализации новых совместных проектов в нефтехимии, пищевой промышленности, развитии инфраструктуры, а также в отрасли добычи и металлургии.