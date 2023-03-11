https://uz.sputniknews.ru/20230311/torgovyy-oborot-uzbekistana-s-oae-vyros-v-dva-raza--32804532.html

Торговый оборот Узбекистана с ОАЭ вырос в два раза

Торговый оборот Узбекистана с ОАЭ вырос в два раза

Телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере.

2023-03-11T12:56+0500

2023-03-11T12:56+0500

2023-03-11T13:26+0500

политика

узбекистан

оаэ

шавкат мирзиёев

торговля

оборот

экономика

проект

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. За 2022 год Узбекистан и ОАЭ в два раза увеличили объем взаимной торговли, отметили главы двух стран Шавкат Мирзиёев и Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между странами в торговле, инвестициях, инновациях, "зеленой" энергетике, сельском хозяйстве, логистике и транспорте.Политики отметили взаимный интерес в реализации новых совместных проектов в нефтехимии, пищевой промышленности, развитии инфраструктуры, а также в отрасли добычи и металлургии.Читайте также:Узбекистан и Лукойл договорились повысить эффективность проектовБанкиров Узбекистана научат отражать кибератаки

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