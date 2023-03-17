https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbekistan-usilit-otvetstvennost-za-ostavlenie-detey-bez-prismotra-32981368.html

Узбекистан усилит ответственность за оставление детей без присмотра

Узбекистан усилит ответственность за оставление детей без присмотра

Ответственность за оставление детей на территории зарубежных стран без должной опеки и попечительства усиливается.

2023-03-17T10:06+0500

2023-03-17T10:06+0500

2023-03-17T11:59+0500

общество

узбекистан

закон

дети

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу Закон, который вносит соответствующие изменения в Закон "О гарантиях прав ребенка", Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности.Цель — профилактика случаев оставления детей на территории зарубежных стран без должной опеки и попечительства, защита их прав, свобод и законных интересов.В частности, оставление ребенка, имеющего гражданство Республики Узбекистан, без надзора на территории иностранного государства отцом, матерью или лицом, их заменяющим, либо сопровождающим лицом, карается штрафом от 10 до 50 БРВ.При рассмотрении дела об административном правонарушении суд возлагает обязанность по возвращению ребенка в Узбекистан в максимальный срок в 30 дней либо принятию мер по устранению правонарушения. По просьбе отца, матери или лица, их заменяющего, либо сопровождающего лица, данный срок может быть продлен еще на тридцать дней.Если ребенок остается без надзора на территории иностранного государства после применения административного взыскания, либо он не возвращен на территорию Узбекистана в срок, установленный судом, то устанавливается наказание штрафом от 50 до 100 БРВ или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от одного года до трех лет, либо лишением свободы до трех лет.Закон также создает более благоприятные условия для деятельности семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций. Так вносится изменение в Закон "О дошкольном образовании и воспитании" предусматривающее увеличение количества детей, воспитываемых в семейных негосударственных дошкольных образовательных организациях, с 25 до 50. Это позволит увеличить охват детей дошкольным образованием.Читайте также: Стало известно, когда откроют Республиканскую детскую библиотеку в Ташкенте

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