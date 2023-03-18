https://uz.sputniknews.ru/20230318/na-proekty-po-proizvodstvu-plodoovoschnoy-produktsii-vydelili-323-mln-33002635.html

На проекты по производству плодоовощной продукции выделили $323 млн

На проекты по производству плодоовощной продукции выделили $323 млн

Кредиты выделяются инициаторам проектов в национальной валюте, по основной ставке Центрального банка (14% годовых).

2023-03-18T10:05+0500

2023-03-18T10:05+0500

2023-03-18T10:05+0500

общество

узбекистан

сельское хозяйство

плодоовощная продукция

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Президент подписал Постановление "О мерах по реализации проекта "Развитие создания цепочки добавленной стоимости в отрасли плодоовощеводства (2-й этап)" с участием Японского агентства международного сотрудничества (JICA).В рамках Заемного соглашения, подписанного 29 августа 2022 года между Узбекистаном и JICA, стартовал проект по выделению льготных кредитов на проекты по производству, хранению, переработке, упаковке, шоковой заморозке продукции, логистике (включая закупку грузоперевозочной техники), пищевой промышленности.В частности JICA выделяет $200,0 млн., вклад Узбекистана в реализацию проекта в форме покрытия налога на добавленную стоимость и предоставления льгот по таможенным платежам составляет $58,272 млн., а вклад получателей кредита— $64, 747 млн.Кредиты выделяются инициаторам проектов в национальной валюте, по основной ставке Центрального банка (14% годовых).Ответственным органом по проекту определен Международный центр стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства.Читайте также: На “Иннопром” в Ташкент приедут бизнесмены Ленинградской области

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узбекистан, сельское хозяйство, плодоовощная продукция