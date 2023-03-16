https://uz.sputniknews.ru/20230316/rossiya-uzbekistan-tashkent-innoprom-vystavka-uchastniki-32963158.html

На “Иннопром” в Ташкент приедут бизнесмены Ленинградской области

На “Иннопром” в Ташкент приедут бизнесмены Ленинградской области

В Иннопром 2023 в Узбекистане будут участвовать предприниматели из Ленинградской области России

2023-03-16T16:16+0500

2023-03-16T16:16+0500

2023-03-16T16:16+0500

экономика

россия

узбекистан

ташкент

"иннопром"

выставка

участие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18173829_0:772:1947:1867_1920x0_80_0_0_5698d1fc2e201d3795a2b4e9c7c9a748.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Делегация во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко будет участвовать в 3-й Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". Об этом стало известно в ходе встречи Генерального консула Узбекистана в Санкт-Петербурге Алишера Бабаева с председателем Комитета по внешним связям Ленинградской области Олегом Коноваловым, сообщает ИА “Дунё”.Выставка пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте.Стороны также обсудили сотрудничество Ленинградской области России с Ташкентской и Бухарской областями Узбекистана в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.Ранее предприниматели Ленинградской и Ташкентской областей реализовали несколько совместных бизнес-проектов. Российская сторона ожидает от узбекских партнеров на выставке интересных предложений в сферах сельского хозяйства и туризма.Накануне торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев рассказал корреспонденту Sputnik, что практически все места на выставке "Иннопром. Центральная Азия" уже забронировали. Речь шла о сотнях компаний.В свою очередь представитель Российского экспортного центра в Узбекистане Павел Буханов добавил, что только РЭЦ представит 68 компаний. Для сравнения: на “Иннопром 2022” их было 32.Читайте также: РЭЦ поддержал выход на узбекский рынок более 2,5 тысяч компаний

россия

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан ташкент иннопром выставка участники