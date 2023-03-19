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https://uz.sputniknews.ru/20230319/33039217.html
Секретари совбезов Узбекистана и Кыргызстана подписали протокол о сотрудничестве
Секретари совбезов Узбекистана и Кыргызстана подписали протокол о сотрудничестве
Это второй раунд консультаций секретариатов совбезов. Первый состоялся в столице Кыргызстана.
2023-03-19T12:06+0500
2023-03-19T12:06+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
безопасность
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов провел с узбекским коллегой Виктором Махмудовым второй раунд консультаций.Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на администрацию кыргызстанского лидера, встреча состоялась в Ташкенте. Первый раунд проходил в Бишкеке в 2019 году.Секретари совбезов обсуждали меры в области обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим формам транснациональной организованной преступности. Поговорили они и о перспективных направлениях сотрудничества в военной и военно-технической сферах, взаимодействии в области предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характеров на приграничных территориях.Иманкулов отметил, что мероприятие является логическим продолжением миролюбивой политики глав государств и имеет неизменные цели по укреплению межгосударственного взаимодействия и доверия во имя процветания народов Кыргызстана и Узбекистана.По итогам встречи представители двух стран подписали протокол, который закрепил дополнительные двусторонние шаги по активизации сотрудничества в сфере безопасности, обмену оперативной информацией, проведению тренингов и учений, а также подчеркнута важность многосторонних усилий в противодействии растущим вызовам и угрозам.Участие во втором раунде консультаций с кыргызской стороны принимали заместители глав МВД, МЧС, ГКНБ и начальник Генштаба Вооруженных сил КР.Читайте также: Узбекистан и Кыргызстан запускают автозавод — сколько машин выпустят в этом году?
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узбекистан кыргызстан секретари советов безопасности подписали протокол региональная безопасность сотрудничество
узбекистан кыргызстан секретари советов безопасности подписали протокол региональная безопасность сотрудничество

Секретари совбезов Узбекистана и Кыргызстана подписали протокол о сотрудничестве

12:06 19.03.2023
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Это второй раунд консультаций секретариатов совбезов. Первый состоялся в столице Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов провел с узбекским коллегой Виктором Махмудовым второй раунд консультаций.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на администрацию кыргызстанского лидера, встреча состоялась в Ташкенте. Первый раунд проходил в Бишкеке в 2019 году.
Секретари совбезов обсуждали меры в области обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим формам транснациональной организованной преступности.
Поговорили они и о перспективных направлениях сотрудничества в военной и военно-технической сферах, взаимодействии в области предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характеров на приграничных территориях.
Иманкулов отметил, что мероприятие является логическим продолжением миролюбивой политики глав государств и имеет неизменные цели по укреплению межгосударственного взаимодействия и доверия во имя процветания народов Кыргызстана и Узбекистана.
По итогам встречи представители двух стран подписали протокол, который закрепил дополнительные двусторонние шаги по активизации сотрудничества в сфере безопасности, обмену оперативной информацией, проведению тренингов и учений, а также подчеркнута важность многосторонних усилий в противодействии растущим вызовам и угрозам.
Участие во втором раунде консультаций с кыргызской стороны принимали заместители глав МВД, МЧС, ГКНБ и начальник Генштаба Вооруженных сил КР.
© FOTO пресс-служба президента КР

Секретари совбезов обсуждали меры в области обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим формам транснациональной организованной преступности

Секретари совбезов обсуждали меры в области обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим формам транснациональной организованной преступности - Sputnik Узбекистан
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© FOTO пресс-служба президента КР

Секретари совбезов обсуждали меры в области обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим формам транснациональной организованной преступности

© FOTO пресс-служба президента КР

Поговорили они и о перспективных направлениях сотрудничества в военной и военно-технической сферах, взаимодействии в области предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характеров на приграничных территориях

Поговорили они и о перспективных направлениях сотрудничества в военной и военно-технической сферах, взаимодействии в области предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характеров на приграничных территориях - Sputnik Узбекистан
2/2
© FOTO пресс-служба президента КР

Поговорили они и о перспективных направлениях сотрудничества в военной и военно-технической сферах, взаимодействии в области предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характеров на приграничных территориях

Читайте также: Узбекистан и Кыргызстан запускают автозавод — сколько машин выпустят в этом году?
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