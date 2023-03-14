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Узбекистан и Кыргызстан запускают автозавод – сколько машин выпустят в этом году?
Узбекистан и Кыргызстан запускают автозавод – сколько машин выпустят в этом году?
Проект планируют реализовать в несколько этапов.
2023-03-14T20:38+0500
2023-03-14T20:38+0500
2023-03-14T20:47+0500
экономика
узбекистан
кыргызстан
экономика
автомобили
завод
проект
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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан в апреле приступают к строительству совместного автомобильного завода, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Айнура Усенбекова.Завод построят в Чуйской области. До конца года планируют выпустить 600 автомобилей. Реализовать проект будут в несколько этапов. Также Усенбекова отметила, что для производства утвердили 19 моделей, а первой маркой, которую выпустят станет Cobalt.Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники подписали в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек. С узбекской стороны над проектом будет работать "Узавтосаноат", с кыргызской – ООО "ДТ Техник" и ОАО "Нур".Читайте также:Стало известно, когда откроют Республиканскую детскую библиотеку в ТашкентеРоссийские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан и кыргызстан запускают автозавод совместные проекты сотрудничество отношение автомобильный завод экономика узавтосаноат эксклюзив
узбекистан и кыргызстан запускают автозавод совместные проекты сотрудничество отношение автомобильный завод экономика узавтосаноат эксклюзив
Узбекистан и Кыргызстан запускают автозавод – сколько машин выпустят в этом году?
20:38 14.03.2023 (обновлено: 20:47 14.03.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Эксклюзив
Проект планируют реализовать в несколько этапов. Так, на первом этапе выпустят 10 тыс. автомобилей.
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан в апреле приступают к строительству совместного автомобильного завода, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Айнура Усенбекова.
"С апреля планируем строительство завода по сборке крупно узлового производства автомобилей. К июлю мы должны запустить завод", — рассказала она.
Завод построят в Чуйской области. До конца года планируют выпустить 600 автомобилей. Реализовать проект будут в несколько этапов.
"На первом этапе в течение 3 лет планируется выпустить 10 тыс. автомобилей, на втором – 20 тыс., и 30 тыс. – на третьем этапе", — уточнила она.
Также Усенбекова отметила, что для производства утвердили 19 моделей, а первой маркой, которую выпустят станет Cobalt.
Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники подписали в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек.
С узбекской стороны над проектом будет работать "Узавтосаноат", с кыргызской – ООО "ДТ Техник" и ОАО "Нур".