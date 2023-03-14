https://uz.sputniknews.ru/20230314/uzbekistan-kyrgyzstan-avtozavod-chevrolet-32896480.html

Узбекистан и Кыргызстан запускают автозавод – сколько машин выпустят в этом году?

Узбекистан и Кыргызстан запускают автозавод – сколько машин выпустят в этом году?

Проект планируют реализовать в несколько этапов.

2023-03-14T20:38+0500

2023-03-14T20:38+0500

2023-03-14T20:47+0500

экономика

узбекистан

кыргызстан

экономика

автомобили

завод

проект

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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан в апреле приступают к строительству совместного автомобильного завода, сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Айнура Усенбекова.Завод построят в Чуйской области. До конца года планируют выпустить 600 автомобилей. Реализовать проект будут в несколько этапов. Также Усенбекова отметила, что для производства утвердили 19 моделей, а первой маркой, которую выпустят станет Cobalt.Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники подписали в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек. С узбекской стороны над проектом будет работать "Узавтосаноат", с кыргызской – ООО "ДТ Техник" и ОАО "Нур".Читайте также:Стало известно, когда откроют Республиканскую детскую библиотеку в ТашкентеРоссийские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана

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2023

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