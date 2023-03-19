https://uz.sputniknews.ru/20230319/33049526.html
Путин проверил восстановление Мариуполя
Путин проверил восстановление Мариуполя
В Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению, остальные реконструируют.
2023-03-19T19:22+0500
2023-03-19T19:22+0500
2023-03-19T19:22+0500
россия
владимир путин
марат хуснуллин
президент
вице-премьер
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал президенту Владимиру Путину о восстановлении Мариуполя, сообщает РИА Новости.Путин находится в городе с рабочей поездкой. Он прибыл на вертолете, затем проехал по районам Мариуполя за рулем автомобиля, а вице-премьер на пассажирском сиденье рассказал ему о восстановлении города.Хуснуллин сообщил, что жители Мариуполя стали активно возвращаться после благоустройства. Он показал президенту здание филармонии, которое восстановили за три месяца. Предприниматели смогут получить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах жилых домов, отметил вице-премьер.Работы по реконструкции центра Мариуполя планируют завершить к концу этого года. В городе действует общественный транспорт, на маршрутах работают 110 автобусов, а к лету власти региона планируют запустить первую трамвайную линию.Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе.Реконструкция дороги между Мариуполем и Донецком уже закончена, это полноценная четырехполосная трасса, доехать можно меньше чем за час.Путин и Хуснуллин осмотрели территорию аэропорта. Здание было сильно разрушено, здесь проходили активные боевые действия."В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что к 2025-му будет полноценный аэропорт с возможностью летать во все города России и за рубеж", — отметил Хуснуллин.Он сообщил, что украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам. Вице-премьер рассказал президенту, как впервые приехал в город в апреле прошлого года.В Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению, остальные восстанавливают. Хуснуллин показал президенту новый жилой микрорайон, который возводят уже несколько месяцев, назвав его самой большой стройкой в городе. В текущем году здесь планируется отремонтировать 54 километра дорог и пять мостов.Читайте также: Асад: наступает новый этап наших отношений с Россией
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россия путин мариуполь восстановление города вице-премьер хуснуллин
россия путин мариуполь восстановление города вице-премьер хуснуллин
Путин проверил восстановление Мариуполя
В Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению, остальные реконструируют.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал президенту Владимиру Путину о восстановлении Мариуполя, сообщает РИА Новости
.
Путин находится в городе с рабочей поездкой. Он прибыл на вертолете, затем проехал по районам Мариуполя за рулем автомобиля, а вице-премьер на пассажирском сиденье рассказал ему о восстановлении города.
Хуснуллин сообщил, что жители Мариуполя стали активно возвращаться после благоустройства. Он показал президенту здание филармонии, которое восстановили за три месяца. Предприниматели смогут получить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах жилых домов, отметил вице-премьер.
Работы по реконструкции центра Мариуполя планируют завершить к концу этого года. В городе действует общественный транспорт, на маршрутах работают 110 автобусов, а к лету власти региона планируют запустить первую трамвайную линию.
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе.
"Я один-два раза в месяц точно тут бываю. Сейчас программу социально-экономического развития утвердим, и хочу приехать, пожить неделю. Здесь хочу пожить, потом в каждом регионе", — сказал вице-премьер.
Реконструкция дороги между Мариуполем и Донецком уже закончена, это полноценная четырехполосная трасса, доехать можно меньше чем за час.
Путин и Хуснуллин осмотрели территорию аэропорта. Здание было сильно разрушено, здесь проходили активные боевые действия.
"В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что к 2025-му будет полноценный аэропорт с возможностью летать во все города России и за рубеж", — отметил Хуснуллин.
Он сообщил, что украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам. Вице-премьер рассказал президенту, как впервые приехал в город в апреле прошлого года.
"Очень четко видно, что они делали. Там, где мы наступали, ударов снарядами не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками, видно, как отступали — били по домам, просто разрушали", — подчеркнул он.
В Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению, остальные восстанавливают. Хуснуллин показал президенту новый жилой микрорайон, который возводят уже несколько месяцев, назвав его самой большой стройкой в городе. В текущем году здесь планируется отремонтировать 54 километра дорог и пять мостов.