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Как встречали Навруз в разных странах в разные годы - фото
Как встречали Навруз в разных странах в разные годы - фото
Навруз издревле отмечают в день весеннего равноденствия - 21-22 марта - во многих странах Азии. Самые яркие фотографии празднования праздника весны и обновления - в фотоподборке Sputnik.
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фото навруз нооруз навруз наурыз праздник архив узбекистан кыргызстан таджикистан азербайджан турция россия
фото навруз нооруз навруз наурыз праздник архив узбекистан кыргызстан таджикистан азербайджан турция россия

Как встречали Навруз в разных странах в разные годы - фото

22:00 19.03.2023
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Навруз издревле отмечают в день весеннего равноденствия - 21-22 марта - во многих странах Азии. Самые яркие фотографии празднования праздника весны и обновления - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Табылды КадырбековПразднование Нооруза в Бишкеке.
Празднование Нооруза в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Празднование Нооруза в Бишкеке.
© Sputnik / Владимир Пирогов / Перейти в фотобанк

Участники полуфинальных поединков по кок-бору (козлодрание) на кубок президента Кыргызстана, приуроченных к празднику Навруз, на ипподроме Ак-Кула в Бишкеке.

Участники полуфинальных поединков по кок-бору (козлодрание) на кубок президента Кыргызстана, приуроченных к празднику Навруз, на ипподроме Ак-Кула в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Владимир Пирогов
/
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Участники полуфинальных поединков по кок-бору (козлодрание) на кубок президента Кыргызстана, приуроченных к празднику Навруз, на ипподроме Ак-Кула в Бишкеке.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке. Нооруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов ежегодно отмечается 21 марта.

Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке. Нооруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов ежегодно отмечается 21 марта. - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
/
Перейти в фотобанк

Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке. Нооруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов ежегодно отмечается 21 марта.

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Девушка в национальном костюме на праздновании Новруза в Ашхабаде.

Девушка в национальном костюме на праздновании Новруза в Ашхабаде. - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк

Девушка в национальном костюме на праздновании Новруза в Ашхабаде.

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Артисты на праздновании Новруза в Ашхабаде.

Артисты на праздновании Новруза в Ашхабаде. - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Стрингер
/
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Артисты на праздновании Новруза в Ашхабаде.

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Женщины пекут в тандыре хлеб на праздновании Новруза в Ашхабаде.

Женщины пекут в тандыре хлеб на праздновании Новруза в Ашхабаде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Стрингер
/
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Женщины пекут в тандыре хлеб на праздновании Новруза в Ашхабаде.

© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка в традиционном костюме на праздновании Навруза на площади перед международным конно-спортивным комплексом "Казань". Навруз - праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар.
Празднование Навруза в Казани - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Максим Богодвид
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Девушка в традиционном костюме на праздновании Навруза на площади перед международным конно-спортивным комплексом "Казань". Навруз - праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковский государственный академический театр танца "Гжель" во время выступления на праздничном концерте по случаю Навруза на сцене культурного центра "Вдохновение" в Москве.
Концерт по случаю праздника Навруз - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Павел Бедняков
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Московский государственный академический театр танца "Гжель" во время выступления на праздничном концерте по случаю Навруза на сцене культурного центра "Вдохновение" в Москве.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковский государственный академический театр танца "Гжель" во время выступления на праздничном концерте по случаю Навруза на сцене культурного центра "Вдохновение" в Москве.
Концерт по случаю праздника Навруз - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Московский государственный академический театр танца "Гжель" во время выступления на праздничном концерте по случаю Навруза на сцене культурного центра "Вдохновение" в Москве.
© Sputnik / Искандар Аминов / Перейти в фотобанкРебенок в национальном костюме на праздновании Навруза на площади имени 800-летия Москвы в Душанбе.
Празднование Навруза в Таджикистане - Sputnik Узбекистан
10/21
© Sputnik / Искандар Аминов
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Ребенок в национальном костюме на праздновании Навруза на площади имени 800-летия Москвы в Душанбе.
© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкПразднование Навруза в Душанбе.
Празднование Навруза в странах ближнего зарубежья - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Амир Исаев
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Празднование Навруза в Душанбе.
© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкПразднование Навруза в Душанбе.
Празднование Навруза в странах ближнего зарубежья - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Амир Исаев
/
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Празднование Навруза в Душанбе.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Мальчик с пророщенной пшеницей - непременным атрибутом праздника - у Девичьей башни в Стамбуле.

Мальчик с пророщенной пшеницей - непременным атрибутом праздника - у Девичьей башни в Стамбуле. - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Мальчик с пророщенной пшеницей - непременным атрибутом праздника - у Девичьей башни в Стамбуле.

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкАртисты в костюмах во время празднования Навруза в Баку. Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
Празднование Навруза в странах ближнего зарубежья - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Артисты в костюмах во время празднования Навруза в Баку. Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкВо время празднования Навруза в Баку.
Празднование Навруза в странах ближнего зарубежья - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Мурад Оруджев
/
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Во время празднования Навруза в Баку.
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкАктер во время празднования Наурыза на территории Астана Экспо.
Праздник Навруза мейрамы в Казахстане - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Владислав Воднев
/
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Актер во время празднования Наурыза на территории Астана Экспо.
© Илья Питалев / Перейти в фотобанк

во время празднования Наурыза на территории Астана Экспо.

во время празднования Наурыза на территории Астана Экспо. - Sputnik Узбекистан
17/21
© Илья Питалев
/
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во время празднования Наурыза на территории Астана Экспо.

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Соревнования по борьбе на поясах во время празднования Наурыза на площади Независимости в Астане.

Соревнования по борьбе на поясах во время празднования Наурыза на площади Независимости в Астане. - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Соревнования по борьбе на поясах во время празднования Наурыза на площади Независимости в Астане.

© AP Photo / Anvar Ilyasov

Навруз в Ташкенте

Навруз в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
19/21
© AP Photo / Anvar Ilyasov

Навруз в Ташкенте

© Пресс-служба президента УзбекистанаНавруз в Ташкенте
Навруз в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
20/21
© Пресс-служба президента Узбекистана
Навруз в Ташкенте
© Пресс-служба президента УзбекистанаНавруз в Ташкенте
Навруз в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
21/21
© Пресс-служба президента Узбекистана
Навруз в Ташкенте
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