Как встречали Навруз в разных странах в разные годы - фото

Участники полуфинальных поединков по кок-бору (козлодрание) на кубок президента Кыргызстана, приуроченных к празднику Навруз, на ипподроме Ак-Кула в Бишкеке.
Участники полуфинальных поединков по кок-бору (козлодрание) на кубок президента Кыргызстана, приуроченных к празднику Навруз, на ипподроме Ак-Кула в Бишкеке.
Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке. Нооруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов ежегодно отмечается 21 марта.
Артисты в национальных костюмах на праздновании Нооруза в Бишкеке. Нооруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов ежегодно отмечается 21 марта.
Девушка в национальном костюме на праздновании Новруза в Ашхабаде.
Девушка в национальном костюме на праздновании Новруза в Ашхабаде.
Артисты на праздновании Новруза в Ашхабаде.
Женщины пекут в тандыре хлеб на праздновании Новруза в Ашхабаде.
Женщины пекут в тандыре хлеб на праздновании Новруза в Ашхабаде.
Мальчик с пророщенной пшеницей - непременным атрибутом праздника - у Девичьей башни в Стамбуле.
Мальчик с пророщенной пшеницей - непременным атрибутом праздника - у Девичьей башни в Стамбуле.
во время празднования Наурыза на территории Астана Экспо.
Соревнования по борьбе на поясах во время празднования Наурыза на площади Независимости в Астане.
Соревнования по борьбе на поясах во время празднования Наурыза на площади Независимости в Астане.
Навруз в Ташкенте