Как встречали Навруз в разных странах в разные годы - фото

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Девушка в традиционном костюме на праздновании Навруза на площади перед международным конно-спортивным комплексом "Казань". Навруз - праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар.