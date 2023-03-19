https://uz.sputniknews.ru/20230319/pervyy-samolet-uzbekistanskoy-silk-avia-vyletel-iz--bangkoka-v-tashkent-33048034.html
Первый самолет узбекистанской Silk Avia вылетел из Бангкока в Ташкент
Первый самолет узбекистанской Silk Avia вылетел из Бангкока в Ташкент
Ожидается, что борт совершит шесть промежуточных остановок и приземлится в Узбекистане 21 марта.
2023-03-19T17:08+0500
2023-03-19T17:08+0500
2023-03-19T17:48+0500
общество
узбекистан
авиакомпания
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/13/33047454_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c0ed56595af2c1129221c5a50475771b.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Первый самолет узбекистанской авиакомпании Silk Avia впервые вылетел по маршруту Бангкок-Ташкент.Самолет ATR 72-600 прошел техническую инспекцию, выполнил испытательные полеты и получил экспортный сертификат, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Судну предстоит пролететь 1500 км, сделав шесть промежуточных остановок: — в Таиланде, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане. По предварительным данным, самолет приземлится в Ташкенте 21 марта.ATR 72-600 — один из самых популярных в мире ближнемагистральных самолетов вместимостью 70 пассажиров. Безопасный и экономичный "лоукостерный" самолет потребляет топлива в четыре раза меньше, чем Airbus А320.Читайте также: Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/13/33047454_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_39e355d8ea88c7a3414f38d3d17c09ae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания silk avia лоукостер самолет
авиакомпания silk avia лоукостер самолет
Первый самолет узбекистанской Silk Avia вылетел из Бангкока в Ташкент
17:08 19.03.2023 (обновлено: 17:48 19.03.2023)
Ожидается, что борт совершит шесть промежуточных остановок и приземлится в Узбекистане 21 марта.
ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Первый самолет узбекистанской авиакомпании Silk Avia впервые вылетел по маршруту Бангкок-Ташкент.
Самолет ATR 72-600 прошел техническую инспекцию, выполнил испытательные полеты и получил экспортный сертификат, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Судну предстоит пролететь 1500 км, сделав шесть промежуточных остановок: — в Таиланде, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане. По предварительным данным, самолет приземлится в Ташкенте 21 марта.
"Была проделана колоссальная работа: от поиска подходящих самолетов до их покупки и оформления всех необходимых документов. До начала первых полетов осталось уже совсем немного. Мы очень рады, что сможем сделать такой важный подарок узбекистанцам к Наврузу", — отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.
ATR 72-600 — один из самых популярных в мире ближнемагистральных самолетов вместимостью 70 пассажиров. Безопасный и экономичный "лоукостерный" самолет потребляет топлива в четыре раза меньше, чем Airbus А320.