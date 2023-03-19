https://uz.sputniknews.ru/20230319/pervyy-samolet-uzbekistanskoy-silk-avia-vyletel-iz--bangkoka-v-tashkent-33048034.html

Первый самолет узбекистанской Silk Avia вылетел из Бангкока в Ташкент

Первый самолет узбекистанской Silk Avia вылетел из Бангкока в Ташкент

Ожидается, что борт совершит шесть промежуточных остановок и приземлится в Узбекистане 21 марта.

2023-03-19T17:08+0500

2023-03-19T17:08+0500

2023-03-19T17:48+0500

общество

узбекистан

авиакомпания

самолет

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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Первый самолет узбекистанской авиакомпании Silk Avia впервые вылетел по маршруту Бангкок-Ташкент.Самолет ATR 72-600 прошел техническую инспекцию, выполнил испытательные полеты и получил экспортный сертификат, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Судну предстоит пролететь 1500 км, сделав шесть промежуточных остановок: — в Таиланде, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане. По предварительным данным, самолет приземлится в Ташкенте 21 марта.ATR 72-600 — один из самых популярных в мире ближнемагистральных самолетов вместимостью 70 пассажиров. Безопасный и экономичный "лоукостерный" самолет потребляет топлива в четыре раза меньше, чем Airbus А320.Читайте также: Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов

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