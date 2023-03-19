https://uz.sputniknews.ru/20230319/sojjenie-korana-ukrainskimi-voennymi-mojet-razjech-voynu---siriyskiy-deyatel-33046405.html
Сожжение Корана украинскими военными может разжечь войну - сирийский деятель
Сожжение Корана украинскими военными может разжечь войну - сирийский деятель
Действия бойцов ВСУ могут привести мир к новой религиозной войне, заявил религиозный деятель Ходр Шахрур.
2023-03-19T13:13+0500
2023-03-19T13:13+0500
2023-03-19T13:42+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сожжение Корана украинскими военными может стать шагом по втягиванию мира в новую религиозную войну, считает ответственный за мусульманскую благотворительность в пригороде Дамаска религиозный деятель Ходр Шахрур, сообщает РИА Новости.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, пообещав найти этих военных и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей. По его словам, Запад, следуя за США, утратил добродетель и мораль, уважение к Библии раньше, чем к Корану, поэтому неудивительно, что он враждебно относится ко всем религиям и, в частности, мусульманам.Читайте также: Зеленский ввел санкции против президента Сирии
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сирия украина коран сожжение
Сожжение Корана украинскими военными может разжечь войну - сирийский деятель
13:13 19.03.2023 (обновлено: 13:42 19.03.2023)
Действия бойцов ВСУ могут привести мир к новой религиозной войне, заявил религиозный деятель Ходр Шахрур.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сожжение Корана украинскими военными может стать шагом по втягиванию мира в новую религиозную войну, считает ответственный за мусульманскую благотворительность в пригороде Дамаска религиозный деятель Ходр Шахрур, сообщает РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, пообещав найти этих военных и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей.
"Я испытал огромную боль от увиденных сцен сожжения Корана, которые возбуждают ненависть и заставляют почувствовать, что эти люди склонны к столкновению цивилизаций, а не к диалогу между ними, и этими действиями они втягивают мир в новую религиозную войну", - сказал РИА Новости Шахрур.
По его словам, Запад, следуя за США, утратил добродетель и мораль, уважение к Библии раньше, чем к Корану, поэтому неудивительно, что он враждебно относится ко всем религиям и, в частности, мусульманам.