https://uz.sputniknews.ru/20230320/33048193.html

Приводят к раку: какие продукты многократно повышают риски

Приводят к раку: какие продукты многократно повышают риски

Природа возникновения рака до сих пор неизвестна, но есть ряд продуктов, которые резко повышают риск заболеть онкологией. Подробнее - в нашем материале.Sputnik.

2023-03-20T08:00+0500

2023-03-20T08:00+0500

2023-03-20T08:00+0500

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Какие продукты повышают риск развития рака, рассказал онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков, сообщает Lenta.ru.По его словам, наиболее опасными с точки зрения канцерогенности считаются красное мясо, а также изготовленные из него копчености и полуфабрикаты, такие как копченая колбаса, ветчина, сосиски и сардельки. Он отметил, что в список опасных для здоровья продуктов вошли: сладкая газировка, попкорн, печенье, вафли, консервированные фрукты и овощи. Также врач не советует злоупотреблять шпротами, соусами, чипсами и алкоголем.Специалисты признают наиболее полезным вариантом питания средиземноморскую диету, в которой преобладают овощи, фрукты, оливковое масло, зелень, а также рыба и морепродукты. Читайте также: Кому грозит тромбоз — врач

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