https://uz.sputniknews.ru/20230318/komu-grozit-tromboz--vrach--25592385.html
Кому грозит тромбоз — врач
Кому грозит тромбоз — врач
Эксперт рассказала, как защитить себя от тромбоза
2023-03-18T22:00+0500
2023-03-18T22:00+0500
2023-03-18T22:00+0500
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Некоторые группы людей наиболее подвержены риску возникновения тромбоза, считает врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этом сообщает РИА Новости.В группу риска входят пенсионеры, а также люди, пьющие мало воды, ведущие малоподвижный образ жизни и страдающие от варикоза.По мнению врача, риск возникновения тромба наиболее высок у людей с варикозом. При варикозе происходит расширение притоков крупных вен, из-за чего поток крови становится хаотичным или застаивается. Тромбы могут образоваться в притоках расширенных вен. Он может оторваться при физической нагрузке и вызвать инфаркт, инсульт, закупорку легочной артерии и даже смерть.В случае сильной варикозной болезни лучше удалит вену. Это снизит риск развития тромбоза, рекомендовала врач.Длительные перелеты тоже увеличивают риск возникновения тромба, считает Маршинцева. В полете организм человека обезвоживается, сухой воздух и долгое положение в одной позе усугубляют это состояние.Опасная болезнь возникает не только у пенсионеров. В последнее время она "взяла тренд на омоложение", подвела итог кардиолог.Читайте также:Кому нельзя пить чай – врачПеред полетом лучше отказаться от кофе – эксперт
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что такое тромбоз признаки тромбоза как защититься от тромбоза новости мнение врача мнение эксперта кто может заболеть тромбозом признаки отрывания тромба как узнать оторвался ли у меня тромб что делать если оторвался тромб варикоз к чему может привезти варикоз последствия варикоза
что такое тромбоз признаки тромбоза как защититься от тромбоза новости мнение врача мнение эксперта кто может заболеть тромбозом признаки отрывания тромба как узнать оторвался ли у меня тромб что делать если оторвался тромб варикоз к чему может привезти варикоз последствия варикоза
Кому грозит тромбоз — врач
Тромбоз очень опасен и может привести к летальному исходу. Эксперт рассказала, как защитить себя от этого недуга.
Некоторые группы людей наиболее подвержены риску возникновения тромбоза, считает врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этом сообщает РИА Новости.
В группу риска входят пенсионеры, а также люди, пьющие мало воды, ведущие малоподвижный образ жизни и страдающие от варикоза.
По мнению врача, риск возникновения тромба наиболее высок у людей с варикозом. При варикозе происходит расширение притоков крупных вен, из-за чего поток крови становится хаотичным или застаивается. Тромбы могут образоваться в притоках расширенных вен. Он может оторваться при физической нагрузке и вызвать инфаркт, инсульт, закупорку легочной артерии и даже смерть.
"Тромбы могут лежать в этих расширенных притоках долгое время, а потом однажды, когда человек дает какую-то нагрузку, например, бабушка сидела дома с варикозом, а потом решила сходить в магазин, тромб может оторваться и улететь. И она получит инсульт или инфаркт", — объяснила кардиолог.
В случае сильной варикозной болезни лучше удалит вену. Это снизит риск развития тромбоза, рекомендовала врач.
Длительные перелеты тоже увеличивают риск возникновения тромба, считает Маршинцева. В полете организм человека обезвоживается, сухой воздух и долгое положение в одной позе усугубляют это состояние.
"Кроме того, длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону", — уточнила Маршинцева.
Опасная болезнь возникает не только у пенсионеров. В последнее время она "взяла тренд на омоложение", подвела итог кардиолог.