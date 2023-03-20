https://uz.sputniknews.ru/20230320/avstriya-vena-sessiya-oon-uzbekistan-opyt-borba-narkotiki-prestupnost-33066682.html

Опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии

Опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии

В Вене на сессии ООН обсудили опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками

2023-03-20T18:21+0500

2023-03-20T18:21+0500

2023-03-20T18:21+0500

общество

узбекистан

австрия

вена

оон

сессия

борьба с незаконным оборотом наркотиков

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана участвовала в работе очередной сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене, сообщает ИА ”Дунё.”В рамках сессии прошло параллельное мероприятие на тему "Усилия Узбекистана по укреплению мира – свободного от наркотиков. Перспективы укрепления регионального сотрудничества в антинаркотической сфере". На нем собрались более 120 представителей делегаций различных стран, а также международных и региональных организаций.Участники отметили совместные усилия УНП ООН и Узбекистана в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сохранении мира в регионе Центральной Азии. На их действенность указывает рост случаев изъятия наркотиков правоохранителями республики.Представители Управления ООН по наркотикам и преступности поблагодарили узбекскую сторону за поддержку нового Исследовательского центра по мониторингу наркоситуации в Афганистане.Кроме того речь шла о сотрудничестве государства и международных организаций с гражданским обществом и частным сектором для сохранения безопасности региона.Читайте также: Мирзиёев: страны Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ ООН

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