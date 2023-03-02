https://uz.sputniknews.ru/20230302/mirziyoev-strany-dvijeniya-neprisoedineniya-doljny-obresti-postoyannoe-mesto-v-sb-oon-32608465.html
Мирзиёев: страны Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ ООН
Мирзиёев: страны Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ ООН
Мирзиёев выступил на саммите Организации с рядом инициатив.
2023-03-02T16:30+0500
2023-03-02T16:30+0500
2023-03-02T16:56+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
совет безопасности оон
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В процессе реформирования ООН страны-члены Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на саммите Движения.Также узбекский лидер предложил накануне саммитов Организации проводить экономические форумы, на которых страны будут обмениваться инновациями, современными знаниями и передовыми технологиями.Кроме того, политик отметил, что мировое сообщество до сих пор не нашло решение конфликтов на территориях Ближнего Востока и Афганистана.В своей речи Мирзиёев затронул вопросы молодежной политики и объявил, что в 2024 году в Самарканде пройдет "Саммит безграничных возможностей" Молодёжной сети стран Движения неприсоединения.Напомним, Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая страны мира на принципах неучастия в военных блоках. В ней состоят 120 государств.Читайте также:Узбекистан и Азербайджан готовят проекты на $800 млнКак встретили Шавката Мирзиёева в Баку — видео
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мирзиёев заявил визит мирзиёева в азербайджан страны движения неприсоединения должны обрести место в сб оон движение неприсоединения кто это список стран новости новость политика итоги визита мирзиёева в азербайджан
мирзиёев заявил визит мирзиёева в азербайджан страны движения неприсоединения должны обрести место в сб оон движение неприсоединения кто это список стран новости новость политика итоги визита мирзиёева в азербайджан
Мирзиёев: страны Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ ООН
16:30 02.03.2023 (обновлено: 16:56 02.03.2023)
Президент Узбекистана выступил на саммите Организации с рядом инициатив. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik.
В процессе реформирования ООН страны-члены Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ, заявил
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на саммите Движения.
Также узбекский лидер предложил накануне саммитов Организации проводить экономические форумы, на которых страны будут обмениваться инновациями, современными знаниями и передовыми технологиями.
Кроме того, политик отметил, что мировое сообщество до сих пор не нашло решение конфликтов на территориях Ближнего Востока и Афганистана.
"Надеюсь, что вы также поддержите инициативу Узбекистана о создании при ООН Международной переговорной группы для согласования алгоритма по решению афганского вопроса",- добавил он
В своей речи Мирзиёев затронул вопросы молодежной политики и объявил, что в 2024 году в Самарканде пройдет "Саммит безграничных возможностей" Молодёжной сети стран Движения неприсоединения.
Напомним, Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая страны мира на принципах неучастия в военных блоках. В ней состоят 120 государств.