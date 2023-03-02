https://uz.sputniknews.ru/20230302/mirziyoev-strany-dvijeniya-neprisoedineniya-doljny-obresti-postoyannoe-mesto-v-sb-oon-32608465.html

Мирзиёев: страны Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ ООН

Мирзиёев: страны Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ ООН

Мирзиёев выступил на саммите Организации с рядом инициатив.

2023-03-02T16:30+0500

2023-03-02T16:30+0500

2023-03-02T16:56+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

совет безопасности оон

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В процессе реформирования ООН страны-члены Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в СБ, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на саммите Движения.Также узбекский лидер предложил накануне саммитов Организации проводить экономические форумы, на которых страны будут обмениваться инновациями, современными знаниями и передовыми технологиями.Кроме того, политик отметил, что мировое сообщество до сих пор не нашло решение конфликтов на территориях Ближнего Востока и Афганистана.В своей речи Мирзиёев затронул вопросы молодежной политики и объявил, что в 2024 году в Самарканде пройдет "Саммит безграничных возможностей" Молодёжной сети стран Движения неприсоединения.Напомним, Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая страны мира на принципах неучастия в военных блоках. В ней состоят 120 государств.Читайте также:Узбекистан и Азербайджан готовят проекты на $800 млнКак встретили Шавката Мирзиёева в Баку — видео

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