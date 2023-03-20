Си Цзиньпин рассказал, на чем должны концентрироваться Китай и Россия
© Sputnik / Сергей ГунеевСи Цзиньпин выступил на саммите ШОС
© Sputnik / Сергей Гунеев
Китайский лидер обозначил приоритеты, которые позволят сохранить устойчивую динамику развития двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью в преддверии своего визита в Россию, сообщает РИА Новости.
По словам политика, стороны должны концентрироваться на комплексном планировании с прицелом на задачи национального развития и инновационным подходом, а также открывать новые возможности и культивировать новые драйверы.
“Важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики развития китайско-российских отношений на высоком уровне”— отметил Си.
По мнению лидера Китая, обеим странам необходимо параллельно наращивать объемы и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические действия, расширять общность интересов и искать новые точки роста.
Кроме того, Си Цзиньпин предложил углублять культурно-гуманитарные связи.
“..на высоком уровне организовать Годы сотрудничества в области физической культуры и спорта, раскрывать потенциал механизма межрегионального сотрудничества, активизировать контакты между побратимскими провинциями, областями и городами, поощрять людские обмены, восстанавливать туристическое сотрудничество двух стран, проводить такие мероприятия, как летний лагерь, совместное учебное заведение, в интересах непрерывного укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, в первую очередь по линии молодежи”, — написал китайский политик.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом. Это станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на третий срок.
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