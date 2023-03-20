https://uz.sputniknews.ru/20230320/kitay-si-czinpin-rossiya-vizit-statya-33061775.html

Си Цзиньпин рассказал, на чем должны концентрироваться Китай и Россия

Си Цзиньпин рассказал, на чем должны концентрироваться Китай и Россия

Председатель КНР обозначил задачи Китая и России

2023-03-20T15:22+0500

2023-03-20T15:22+0500

2023-03-20T15:22+0500

политика

китай

си цзиньпин

россия

визит

статья

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью в преддверии своего визита в Россию, сообщает РИА Новости.По словам политика, стороны должны концентрироваться на комплексном планировании с прицелом на задачи национального развития и инновационным подходом, а также открывать новые возможности и культивировать новые драйверы.По мнению лидера Китая, обеим странам необходимо параллельно наращивать объемы и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические действия, расширять общность интересов и искать новые точки роста.Кроме того, Си Цзиньпин предложил углублять культурно-гуманитарные связи.Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом. Это станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на третий срок.Читайте также: Си Цзиньпин раскрыл цель визита в Россию

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