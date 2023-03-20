https://uz.sputniknews.ru/20230320/si-czinpin-vizit-rossiyu-cel-statya-33053726.html

Си Цзиньпин раскрыл цель визита в Россию

Си Цзиньпин раскрыл цель визита в Россию

Председатель КНР СИ Цзиньпин написал статью о визите в Россию

2023-03-20T11:13+0500

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политика

китай

россия

си цзиньпин

государственный визит

статья

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью в преддверии своего визита в Россию, сообщает РИА Новости.По словам китайского политика, его визит в Россию направлен на укрепление дружбы и мира, а также он готов вместе с российским лидером Владимиром Путиным наметить новые планы для развития двусторонних отношений.Си Цзиньпин отметил, что за 70 с лишним лет отношения между двумя странами прошли очень непростой путь. Нынешний уровень взаимодействия дался нелегко, поэтому следует бережно сохранять дружбу между Китаем и Россией.Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок.Читайте также:Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитомСи Цзиньпина избрали на третий срок — это в истории Китая впервые

китай

россия

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