https://uz.sputniknews.ru/20230320/si-czinpin-vizit-rossiyu-cel-statya-33053726.html
Си Цзиньпин раскрыл цель визита в Россию
Си Цзиньпин раскрыл цель визита в Россию
Председатель КНР СИ Цзиньпин написал статью о визите в Россию
2023-03-20T11:13+0500
2023-03-20T11:13+0500
2023-03-20T12:13+0500
политика
китай
россия
си цзиньпин
государственный визит
статья
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью в преддверии своего визита в Россию, сообщает РИА Новости.По словам китайского политика, его визит в Россию направлен на укрепление дружбы и мира, а также он готов вместе с российским лидером Владимиром Путиным наметить новые планы для развития двусторонних отношений.Си Цзиньпин отметил, что за 70 с лишним лет отношения между двумя странами прошли очень непростой путь. Нынешний уровень взаимодействия дался нелегко, поэтому следует бережно сохранять дружбу между Китаем и Россией.Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок.Читайте также:Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитомСи Цзиньпина избрали на третий срок — это в истории Китая впервые
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китай россия си цзиньпин визит статья
китай россия си цзиньпин визит статья
Си Цзиньпин раскрыл цель визита в Россию
11:13 20.03.2023 (обновлено: 12:13 20.03.2023)
Председатель КНР намерен упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik
. Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью в преддверии своего визита в Россию, сообщает
РИА Новости.
По словам китайского политика, его визит в Россию направлен на укрепление дружбы и мира, а также он готов вместе с российским лидером Владимиром Путиным наметить новые планы для развития двусторонних отношений.
Си Цзиньпин отметил, что за 70 с лишним лет отношения между двумя странами прошли очень непростой путь. Нынешний уровень взаимодействия дался нелегко, поэтому следует бережно сохранять дружбу между Китаем и Россией.
“Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия”, — заявил лидер Китая.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок.