Путин написал статью о российско-китайских отношениях – главное
12:28 20.03.2023 (обновлено: 12:45 20.03.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
© Sputnik / Михаил Климентьев/
По мнению Владимира Путина, отношения России и Китая выступают в роли основы региональной и глобальной стабильности.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин написал статью о российско-китайских отношениях для газеты "Жэньминь жибао", передает пресс-служба президента.
Он отметил, что за последние десять лет встречался с председателем КНР около сорока раз. Политики всегда находили время для общения в разных форматах.
"Прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны",- написал президент.
По словам Путина, один приоритетов двух стран – торгово-экономическое партнёрство.
"По итогам 2022 года двусторонний товарооборот увеличился в два раза и достиг $185 млрд – что стало новым рекордом", - отметил политик.
Российский лидер уделил в статье особое внимание двусторонним проектам и программам в энергетике, экспорте, сельском хозяйстве и во многих других сферах.
"Например, российско-китайский магистральный газопровод "Сила Сибири" по своим масштабам без преувеличения стал "сделкой века"",- написал он.
Также страны активно продвигают работу в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также китайскую инициативу "Один пояс, один путь".
"Среди "волн и ветров" на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, "как скала посреди бурного потока", эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы",- написано в статье.
Москва и Пекин вместе со странами-единомышленницами выступают за формирвоание более справедливого и многополярного мира, основанного на международном праве, а не "на неких правилах, обслуживающих потребности золотого миллиарда".
"Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом",- подчеркнул российский лидер.
При этом США и "коллективный Запад", все сильнее цепляясь за политику "доминирования", разрушают архитектуру всеобщей безопасности и сотрудничества в мире.
"Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддаётся американскому диктату, приобретает всё более острый и напористый характер. Россия объявлена "непосредственной угрозой", а Китай – "стратегическим конкурентом"",- отметил Путин.
В своей статье президент России упомянул и украинский кризис. По его словам, страна уже давно готова к мирным переговорам, но в 2022 году именно украинская сторона их прекратила.
"Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации",- считает он.
Кризис на Украине спровоцировал Запад, чтобы сохранить свое доминирование в мире и однополярный порядок.
"Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков", - указал политик.
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