https://uz.sputniknews.ru/20230320/putin-napisal-statyu-o-rossiysko-kitayskix-otnosheniyax--glavnoe--33056937.html

Путин написал статью о российско-китайских отношениях – главное

Путин написал статью о российско-китайских отношениях – главное

Отношения двух стран - основа глобальной стабильности.

2023-03-20T12:28+0500

2023-03-20T12:28+0500

2023-03-20T12:45+0500

в мире

владимир путин

россия

си цзиньпин

китай

статья

отношения

внешняя политика

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин написал статью о российско-китайских отношениях для газеты "Жэньминь жибао", передает пресс-служба президента.Он отметил, что за последние десять лет встречался с председателем КНР около сорока раз. Политики всегда находили время для общения в разных форматах.По словам Путина, один приоритетов двух стран – торгово-экономическое партнёрство.Российский лидер уделил в статье особое внимание двусторонним проектам и программам в энергетике, экспорте, сельском хозяйстве и во многих других сферах.Также страны активно продвигают работу в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также китайскую инициативу "Один пояс, один путь".Москва и Пекин вместе со странами-единомышленницами выступают за формирвоание более справедливого и многополярного мира, основанного на международном праве, а не "на неких правилах, обслуживающих потребности золотого миллиарда".При этом США и "коллективный Запад", все сильнее цепляясь за политику "доминирования", разрушают архитектуру всеобщей безопасности и сотрудничества в мире.В своей статье президент России упомянул и украинский кризис. По его словам, страна уже давно готова к мирным переговорам, но в 2022 году именно украинская сторона их прекратила.Кризис на Украине спровоцировал Запад, чтобы сохранить свое доминирование в мире и однополярный порядок.Читайте также:Си Цзиньпин написал статью об отношениях Китая и России – главные тезисы

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