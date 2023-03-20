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Си Цзиньпин написал статью об отношениях Китая и России – главные тезисы
Си Цзиньпин написал статью об отношениях Китая и России – главные тезисы
Двусторонние отношения стран вступают в новую эпоху.
2023-03-20T11:43+0500
2023-03-20T11:43+0500
в мире
си цзиньпин
статья
внешняя политика
отношения
россия
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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью в преддверии своего визита в Россию.Sputnikизучил материал и собрал самые главные тезисы в краткий обзор. Оба государства проводят независимую внешнюю политику, в которой отношения Москвы и Пекина занимают важное место.За это время лидеры двух стран встречались более сорока встреч на разных мировых площадках. Политики регулярно делятся мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.Отношения двух стран основываются на принципе ненаправленности против третьих сторон, взаимном уважении, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.Пекин и Москва сотрудничают во множестве проектов в сферах энергетики, космоса, авиации, транспорта, логистики, а также в научно-технических инновациях и трансграничной электронной коммерции.Так, политики тесно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, БРИКС, G-20 и многих других организаций.По его словам, в мире нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности. Однако международное сообщество уверено, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные.Кроме того, в своей статье Си Цзиньпин упомянул украинский кризис. В данном вопросе Китай придерживается "объективной и беспристрастной позиции".Читайте также:Си Цзиньпин раскрыл цель визита в Россию
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си цзиньпин написал статью об отношениях китая и россии главные тезисы кратко обзор что сказал что написал китай кнр россия отношения сотрудничество внешняя политика
си цзиньпин написал статью об отношениях китая и россии главные тезисы кратко обзор что сказал что написал китай кнр россия отношения сотрудничество внешняя политика

Си Цзиньпин написал статью об отношениях Китая и России – главные тезисы

11:43 20.03.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПереговоры председателя КНР Си Цзиньпина с Президент РФ В. Путиным.
Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с Президент РФ В. Путиным. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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По словам китайского лидера, двусторонние отношения стран вступают в новую эпоху. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью в преддверии своего визита в Россию.
Sputnikизучил материал и собрал самые главные тезисы в краткий обзор.
"Китай и Россия — крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН",- начал свою статью Си.
Оба государства проводят независимую внешнюю политику, в которой отношения Москвы и Пекина занимают важное место.
"Контакты на высоком и высшем уровне играют важную роль и имеют непреходящее стратегическое значение",- считает председатель КНР.
За это время лидеры двух стран встречались более сорока встреч на разных мировых площадках. Политики регулярно делятся мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
"Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между крупными державами",- отметил Си
Отношения двух стран основываются на принципе ненаправленности против третьих сторон, взаимном уважении, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.
"Стороны формируют архитектуру всеобъемлющего и многовекторного взаимодействия",- написано в статье.
Пекин и Москва сотрудничают во множестве проектов в сферах энергетики, космоса, авиации, транспорта, логистики, а также в научно-технических инновациях и трансграничной электронной коммерции.
"Стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества",- подчеркнул китайский лидер.
Так, политики тесно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, БРИКС, G-20 и многих других организаций.
"Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса. Не бывает универсальной модели государственного управления, не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране",- написал председатель КНР.
По его словам, в мире нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности. Однако международное сообщество уверено, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные.
Кроме того, в своей статье Си Цзиньпин упомянул украинский кризис. В данном вопросе Китай придерживается "объективной и беспристрастной позиции".
"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе",- написал он.
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