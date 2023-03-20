https://uz.sputniknews.ru/20230320/si-tszinpin-napisal-statyu-ob-otnosheniyax-kitaya-i-rossii--glavnye-tezisy-33054761.html

Си Цзиньпин написал статью об отношениях Китая и России – главные тезисы

Си Цзиньпин написал статью об отношениях Китая и России – главные тезисы

Двусторонние отношения стран вступают в новую эпоху.

2023-03-20T11:43+0500

2023-03-20T11:43+0500

2023-03-20T11:43+0500

в мире

си цзиньпин

статья

внешняя политика

отношения

россия

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью в преддверии своего визита в Россию.Sputnikизучил материал и собрал самые главные тезисы в краткий обзор. Оба государства проводят независимую внешнюю политику, в которой отношения Москвы и Пекина занимают важное место.За это время лидеры двух стран встречались более сорока встреч на разных мировых площадках. Политики регулярно делятся мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.Отношения двух стран основываются на принципе ненаправленности против третьих сторон, взаимном уважении, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.Пекин и Москва сотрудничают во множестве проектов в сферах энергетики, космоса, авиации, транспорта, логистики, а также в научно-технических инновациях и трансграничной электронной коммерции.Так, политики тесно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, БРИКС, G-20 и многих других организаций.По его словам, в мире нарастают как традиционные, так и нетрадиционные вызовы безопасности. Однако международное сообщество уверено, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные.Кроме того, в своей статье Си Цзиньпин упомянул украинский кризис. В данном вопросе Китай придерживается "объективной и беспристрастной позиции".Читайте также:Си Цзиньпин раскрыл цель визита в Россию

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