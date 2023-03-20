https://uz.sputniknews.ru/20230320/ranshe-chem-ojidali-v-uzbekistane-snyali-zapret-na-eksport-luka--33053245.html

Раньше чем ожидали: в Узбекистане сняли запрет на экспорт лука

Раньше чем ожидали: в Узбекистане сняли запрет на экспорт лука

В Узбекистане отменили запрет на экспорт лука

2023-03-20T09:45+0500

2023-03-20T09:45+0500

2023-03-20T09:45+0500

экономика

узбекистан

лук

экспорт

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В связи со стабилизацией цен на лук репчатый правительство Узбекистана отменило временное ограничение на экспорт лука с 15 марта 2023 года, указали в официальном сообщении Министерства сельского хозяйства.Напомним, что 20 января 2023 года Узбекистан временно ограничил на вывоз лука репчатого до конца апреля текущего года. Цель данной меры— стабилизировать цены на продукцию на внутреннем рынке, удовлетворить потребительский спрос населения и обеспечить продовольственную безопасность в стране. Ранее большие запасы лука замерзли из-за аномальных холодов, поэтому цены на него резко выросли.Читайте также: Какие продукты замедляют старение — рассказал врач

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