https://uz.sputniknews.ru/20230320/ranshe-chem-ojidali-v-uzbekistane-snyali-zapret-na-eksport-luka--33053245.html
Раньше чем ожидали: в Узбекистане сняли запрет на экспорт лука
Раньше чем ожидали: в Узбекистане сняли запрет на экспорт лука
В Узбекистане отменили запрет на экспорт лука
2023-03-20T09:45+0500
2023-03-20T09:45+0500
2023-03-20T09:45+0500
экономика
узбекистан
лук
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0d/21776789_11:0:820:455_1920x0_80_0_0_8a02472f7a4609e07d160cc935e272d6.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В связи со стабилизацией цен на лук репчатый правительство Узбекистана отменило временное ограничение на экспорт лука с 15 марта 2023 года, указали в официальном сообщении Министерства сельского хозяйства.Напомним, что 20 января 2023 года Узбекистан временно ограничил на вывоз лука репчатого до конца апреля текущего года. Цель данной меры— стабилизировать цены на продукцию на внутреннем рынке, удовлетворить потребительский спрос населения и обеспечить продовольственную безопасность в стране. Ранее большие запасы лука замерзли из-за аномальных холодов, поэтому цены на него резко выросли.Читайте также: Какие продукты замедляют старение — рассказал врач
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0d/21776789_112:0:719:455_1920x0_80_0_0_8afb5d7750d1e31b192dc5eb5ac2ddd8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан экспорт лук ограничение отмена
узбекистан экспорт лук ограничение отмена
Раньше чем ожидали: в Узбекистане сняли запрет на экспорт лука
Кабмин снял ограничение на экспорт лука, которое ввел в январе 2023 года.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik
. В связи со стабилизацией цен на лук репчатый правительство Узбекистана отменило временное ограничение на экспорт лука с 15 марта 2023 года, указали
в официальном сообщении Министерства сельского хозяйства.
Напомним, что 20 января 2023 года Узбекистан временно ограничил на вывоз лука репчатого до конца апреля текущего года. Цель данной меры— стабилизировать цены на продукцию на внутреннем рынке, удовлетворить потребительский спрос населения и обеспечить продовольственную безопасность в стране. Ранее большие запасы лука замерзли из-за аномальных холодов, поэтому цены на него резко выросли.