https://uz.sputniknews.ru/20230320/rossiya-konkurs-andreya-stenina-priem-rabot-zavershen-33056475.html

Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ

Конкурс имени Андрея Стенина-2023 объявил первые итоги приема работ

Завершили прием работ на конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

2023-03-20T13:31+0500

2023-03-20T13:31+0500

2023-03-20T13:31+0500

общество

россия

конкурс имени стенина

конкурс фотографий

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Завершен прием работ на девятый международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, сообщил Оргкомитет конкурса.Творческое состязание посвящено памяти Андрея Стенина, военкора медиагруппы “Россия сегодня”. Он погиб под Донецком летом 2014 года.Работы участников принимали с декабря 2022 года. Сейчас оргкомитет конкурса подводит первые итоги.На творческое соревнование в 2023 году поступило порядка трех тыс. работ из 50 стран. Первое место заняли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, четвертое место поделили журналисты Италии и Франции, пятое – Испании и Ирана.Российские журналисты также в числе наиболее активных – количество заявок из регионов и федерального центра России выросло почти вдвое по сравнению с прошлогодним конкурсом.Расширилась и география творческого состязания, в 2023 году ее дополнили заявки фоторепортеров из Ганы и Бурунди.Африканские журналисты одни из наиболее активных участников конкурса имени Стенина. С момента его старта, в декабре 2014 года, свои работы на конкурс отправили фоторепортеры из 26 стран Африки. Это почти половина от общего числа государств континента.Среди номинаций лидерство сохранила "Моя планета", за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спорт".Международное жюри приступит к работе в апреле, шорт-лист конкурса объявят в середине июня на русской и английской версиях сайта.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организовала медиагруппа "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его цель — поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для талантливых, чутких и открытых ко всему новому фоторепортеров, где они показывают людей и события рядом с нами.Международные информационные партнеры конкурса: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily(Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).Читайте также:Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года

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