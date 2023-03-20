https://uz.sputniknews.ru/20230320/rossiya-putin-mvd-kollegiya-migraciya-kontrol-33071008.html
Путин призвал эффективнее контролировать миграцию
Путин призвал эффективнее контролировать миграцию
Президент России призвал усилить контроль за миграцией
2023-03-20T19:28+0500
2023-03-20T19:28+0500
2023-03-20T19:28+0500
общество
россия
владимир путин
мвд
заседание
миграция
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент России отдельно остановился на теме миграции в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Он отметил, что это сложный комплексный вопрос, который затрагивает все сферы жизни – безопасность, демографию, экономику, культуру, социальную, региональную политику.Глава России также добавил, что нужно оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать, каковы требования к уровню их образования и общей культуры. Читайте также: Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов — Титов
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россия владимир путин мвд коллегия заседание миграция
россия владимир путин мвд коллегия заседание миграция
Путин призвал эффективнее контролировать миграцию
Лидер России рассказал о комплексном подходе к вопросу миграции.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik
. Президент России отдельно остановился на теме миграции в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Он отметил, что это сложный комплексный вопрос, который затрагивает все сферы жизни – безопасность, демографию, экономику, культуру, социальную, региональную политику.
“…и подход здесь также должен быть комплексным и современным. Большая прозрачность административных процедур позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет важное значение для нацбезопасности”, — подчеркнул Путин.
Глава России также добавил, что нужно оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать, каковы требования к уровню их образования и общей культуры.