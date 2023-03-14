https://uz.sputniknews.ru/20230314/rossiya-mojet-prodlit-srok-deystviya-trudovogo-patenta-dlya-migrantov---titov-32873477.html

Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов - Титов

Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов - Титов

Продление срока патента до трех лет позволит не терять работников в условиях дефицита кадров, заявил бизнес-омбудсмен.

2023-03-14T11:51+0500

2023-03-14T11:51+0500

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россия

мвд

мигранты

трудовой патент

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ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Министерство внутренних дел России согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок действия трудового патента для мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. В письме, направленном в адрес уполномоченного за подписью замминистра МВД Андрея Храпова, подчеркивается, что МВД "готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований в рамках миграционного контроля". Ранее, напоминает пресс-служба, Титов направлял в правительство предложение увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев. Как результат, приезжие рабочие ежегодна на месяц выпадают из рабочего процесса, предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ, подчеркнул Титов.Напомним, ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что в данное время в России находятся около шести миллионов иностранцев, из них половина – трудовые мигранты.Читайте также:

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