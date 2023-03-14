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Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов - Титов
Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов - Титов
Продление срока патента до трех лет позволит не терять работников в условиях дефицита кадров, заявил бизнес-омбудсмен.
2023-03-14T11:51+0500
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россия
мвд
мигранты
трудовой патент
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ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Министерство внутренних дел России согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок действия трудового патента для мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. В письме, направленном в адрес уполномоченного за подписью замминистра МВД Андрея Храпова, подчеркивается, что МВД "готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований в рамках миграционного контроля". Ранее, напоминает пресс-служба, Титов направлял в правительство предложение увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев. Как результат, приезжие рабочие ежегодна на месяц выпадают из рабочего процесса, предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ, подчеркнул Титов.Напомним, ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что в данное время в России находятся около шести миллионов иностранцев, из них половина – трудовые мигранты.Читайте также:
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россия трудовые мигранты патент срок действия продлить до трех лет бизнес-омбудсмен титов мвд
россия трудовые мигранты патент срок действия продлить до трех лет бизнес-омбудсмен титов мвд

Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов - Титов

11:51 14.03.2023 (обновлено: 11:58 14.03.2023)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Продление срока патента до трех лет позволит не терять работников в условиях дефицита кадров, заявил бизнес-омбудсмен.
ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Министерство внутренних дел России согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок действия трудового патента для мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"МВД России согласно с предложением уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова внести изменения в федеральный закон №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которые увеличили бы предельный срок действия трудового патента для иностранных граждан", - указывается в пресс-релизе.

В письме, направленном в адрес уполномоченного за подписью замминистра МВД Андрея Храпова, подчеркивается, что МВД "готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований в рамках миграционного контроля".
Ранее, напоминает пресс-служба, Титов направлял в правительство предложение увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев.

"Несмотря на то, что установленный законом №115-ФЗ срок для рассмотрения заявления о выдаче патента не может превышать 10 дней, еще до 20 дней уходит у мигрантов на сбор и оформление необходимых для его получения документов", - сказал сам Титов, комментируя это решение.

Как результат, приезжие рабочие ежегодна на месяц выпадают из рабочего процесса, предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ, подчеркнул Титов.
"Продление действия патента до трех лет позволит в условиях дефицита рабочей силы не тратить столько времени впустую", - заключил омбудсмен.
Напомним, ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что в данное время в России находятся около шести миллионов иностранцев, из них половина – трудовые мигранты.
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