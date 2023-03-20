https://uz.sputniknews.ru/20230320/s-nachala-goda-v-uzbekistan-priexalo-58-tys-turistov-33051135.html
С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов
С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов
Государственное агентство статистики опубликовала данные по количеству иностранцев, посетивших республику.
2023-03-20T10:06+0500
2023-03-20T10:06+0500
2023-03-20T10:06+0500
туризм
узбекистан
статистика
госкомстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1250/30/12503065_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_244739daf98a78440c3706c23b00fd2e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. За первые два месяца текущего года Узбекистан посетила 871 тыс. иностранных граждан, сообщает государственное агентство статистики.Наибольшее число иностранцев – 777,6 тыс. человек – въезжали в республику, чтобы навестить родственников.На отдых в Узбекистан приезжало 58 тыс. иностранных туристов, еще 11 тыс. иностранцев приезжали на лечение.С коммерческой целью в республике побывало 5,5 тыс. человек, и для учебы границу страны пересекли 2 тыс. иностранцев.Читайте также: Российским зрителям расскажут о культуре и традициях узбекистанцев
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1250/30/12503065_58:0:943:664_1920x0_80_0_0_fd168194590ad993bb3c52c504b42d75.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан статистика госкомстат иностранные граждане туристы лечение навестить родственников коммерция учеба
узбекистан статистика госкомстат иностранные граждане туристы лечение навестить родственников коммерция учеба
С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов
Государственное агентство статистики опубликовала данные по количеству иностранцев, посетивших республику.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. За первые два месяца текущего года Узбекистан посетила 871 тыс. иностранных граждан, сообщает государственное агентство статистики.
Наибольшее число иностранцев – 777,6 тыс. человек – въезжали в республику, чтобы навестить родственников.
На отдых в Узбекистан приезжало 58 тыс. иностранных туристов, еще 11 тыс. иностранцев приезжали на лечение.
С коммерческой целью в республике побывало 5,5 тыс. человек, и для учебы границу страны пересекли 2 тыс. иностранцев.