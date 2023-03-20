https://uz.sputniknews.ru/20230320/s-nachala-goda-v-uzbekistan-priexalo-58-tys-turistov-33051135.html

С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов

С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов

Государственное агентство статистики опубликовала данные по количеству иностранцев, посетивших республику.

2023-03-20T10:06+0500

2023-03-20T10:06+0500

2023-03-20T10:06+0500

туризм

узбекистан

статистика

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. За первые два месяца текущего года Узбекистан посетила 871 тыс. иностранных граждан, сообщает государственное агентство статистики.Наибольшее число иностранцев – 777,6 тыс. человек – въезжали в республику, чтобы навестить родственников.На отдых в Узбекистан приезжало 58 тыс. иностранных туристов, еще 11 тыс. иностранцев приезжали на лечение.С коммерческой целью в республике побывало 5,5 тыс. человек, и для учебы границу страны пересекли 2 тыс. иностранцев.Читайте также: Российским зрителям расскажут о культуре и традициях узбекистанцев

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