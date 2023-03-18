https://uz.sputniknews.ru/20230318/rossiyskiy-zritel-rasskaz-kultura-tradicii-uzbekistancy-33013352.html
Российским зрителям расскажут о культуре и традициях узбекистанцев
Российским зрителям расскажут о культуре и традициях узбекистанцев
Съемочная группа программы “По секрету всему свету” находится в Узбекистане. Она побывала в древнейших городах республики — Самарканде и Бухаре
2023-03-18T14:45+0500
2023-03-18T14:45+0500
2023-03-18T14:59+0500
культура
узбекистан
россия
традиции
обычаи
самарканд
бухара
достопримечательности
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане снимают очередной выпуск программы "По секрету всему свету", сообщает Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.Цель съемок — познакомить российского зрителя с культурой и туристическим потенциалом страны. Съемочный процесс начался в Самарканде — одном их красивейших городов Узбекистана. В кадр попали не только исторические достопримечательности, но и узбекские свадебные обычаи, традиции, восточный базар.Создатели программы также посетили жемчужину Востока — Бухару. Здесь они запечатлели исторические памятники, священные места и другие знаковые места древнего города. Кроме того, пообщались с местными жителями, узнали особенности их быта.В Узбекистане съемочная группа вместе с ведущим программы Виталием Кудрявцевым пробудет до 20 марта.Читайте также:
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узбекистан россия культура традиции обычаи самарканд бухара зритель туризм достопримечательности
узбекистан россия культура традиции обычаи самарканд бухара зритель туризм достопримечательности
Российским зрителям расскажут о культуре и традициях узбекистанцев
14:45 18.03.2023 (обновлено: 14:59 18.03.2023)
Съемочная группа программы "По секрету всему свету" находится в Узбекистане. Она побывала в древнейших городах республики — Самарканде и Бухаре.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
В Узбекистане снимают очередной выпуск программы "По секрету всему свету", сообщает
Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.
Цель съемок — познакомить российского зрителя с культурой и туристическим потенциалом страны.
Съемочный процесс начался в Самарканде — одном их красивейших городов Узбекистана. В кадр попали не только исторические достопримечательности, но и узбекские свадебные обычаи, традиции, восточный базар.
Создатели программы также посетили жемчужину Востока — Бухару. Здесь они запечатлели исторические памятники, священные места и другие знаковые места древнего города. Кроме того, пообщались с местными жителями, узнали особенности их быта.
В Узбекистане съемочная группа вместе с ведущим программы Виталием Кудрявцевым пробудет до 20 марта.