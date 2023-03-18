https://uz.sputniknews.ru/20230318/rossiyskiy-zritel-rasskaz-kultura-tradicii-uzbekistancy-33013352.html

Российским зрителям расскажут о культуре и традициях узбекистанцев

Российским зрителям расскажут о культуре и традициях узбекистанцев

Съемочная группа программы “По секрету всему свету” находится в Узбекистане. Она побывала в древнейших городах республики — Самарканде и Бухаре

2023-03-18T14:45+0500

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культура

узбекистан

россия

традиции

обычаи

самарканд

бухара

достопримечательности

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане снимают очередной выпуск программы "По секрету всему свету", сообщает Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.Цель съемок — познакомить российского зрителя с культурой и туристическим потенциалом страны. Съемочный процесс начался в Самарканде — одном их красивейших городов Узбекистана. В кадр попали не только исторические достопримечательности, но и узбекские свадебные обычаи, традиции, восточный базар.Создатели программы также посетили жемчужину Востока — Бухару. Здесь они запечатлели исторические памятники, священные места и другие знаковые места древнего города. Кроме того, пообщались с местными жителями, узнали особенности их быта.В Узбекистане съемочная группа вместе с ведущим программы Виталием Кудрявцевым пробудет до 20 марта.Читайте также:

узбекистан

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бухара

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