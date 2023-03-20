https://uz.sputniknews.ru/20230320/si-czinpin-pozdravil-prezidenta-narod-uzbekistana-navruzom-33068387.html

Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с Наврузом

Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с Наврузом

Си Цзиньпин поздравил с праздником Навруз президента и народ Узбекистана

2023-03-20T18:41+0500

2023-03-20T18:41+0500

2023-03-20T18:41+0500

политика

китай

си цзиньпин

шавкат мирзиёев

поздравление

навруз

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.При этом Си Цзиньпин упомянул совместное заявление, которое они приняли в сентябре 2022 года во время госвизита лидера Китая в Узбекистан. По его словам, оно способствует дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя странами, а также служит интересам народов.Глава Китая выразил уверенность, что переговоры с Мирзиёевым о перспективах китайско-центральноазиатских отношений и планах по двустороннему сотрудничеству поднимут узбекско-китайское взаимодействие на более высокий уровень.Читайте также: Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

китай

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