https://uz.sputniknews.ru/20230320/si-czinpin-pozdravil-prezidenta-narod-uzbekistana-navruzom-33068387.html
Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с Наврузом
Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с Наврузом
Си Цзиньпин поздравил с праздником Навруз президента и народ Узбекистана
2023-03-20T18:41+0500
2023-03-20T18:41+0500
2023-03-20T18:41+0500
политика
китай
си цзиньпин
шавкат мирзиёев
поздравление
навруз
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.При этом Си Цзиньпин упомянул совместное заявление, которое они приняли в сентябре 2022 года во время госвизита лидера Китая в Узбекистан. По его словам, оно способствует дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя странами, а также служит интересам народов.Глава Китая выразил уверенность, что переговоры с Мирзиёевым о перспективах китайско-центральноазиатских отношений и планах по двустороннему сотрудничеству поднимут узбекско-китайское взаимодействие на более высокий уровень.Читайте также: Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
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китай си цзиньпин поздравление узбекистан шавкат мирзиёев навруз
китай си цзиньпин поздравление узбекистан шавкат мирзиёев навруз
Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с Наврузом
Китайский лидер адресовал поздравление президенту и народу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik
. Председатель КНР Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
При этом Си Цзиньпин упомянул совместное заявление, которое они приняли в сентябре 2022 года во время госвизита лидера Китая в Узбекистан. По его словам, оно способствует дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя странами, а также служит интересам народов.
“Я уделяю большое внимание развитию китайско-узбекских отношений. С нетерпением жду Вашего участия в запланированном на май этого года первом саммите "Китай-Центральная Азия" и Вашего государственного визита в Китай”, — заявил Си Цзиньпин.
Глава Китая выразил уверенность, что переговоры с Мирзиёевым о перспективах китайско-центральноазиатских отношений и планах по двустороннему сотрудничеству поднимут узбекско-китайское взаимодействие на более высокий уровень.
“Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и больших успехов в Вашей ответственной деятельности. Пусть народ Узбекистана всегда будет счастлив и благополучен!” — заключил председатель КНР.