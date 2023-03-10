https://uz.sputniknews.ru/20230310/shavkat-mirziyoev-pozdravil-si-tszinpina-s-pereizbraniem--32782962.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Главой Китая переизбрали Си Цзиньпина.

2023-03-10T15:03+0500

2023-03-10T15:03+0500

2023-03-10T15:55+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

си цзиньпин

китай

поздравления

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ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост, передает пресс-служба президента.В своем послании глава республики отметил, что Си Цзиньпинь внес огромный вклад в развитие Китая, достигшего колоссальных результатов во всех сферах и отраслях.Также президент подчеркнул уровень узбекско-китайских отношений, которые основываются на дружбе народов, сотрудничестве и стратегическом партнерстве.Напомним, выборы прошли на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Голосование было тайным. Это первый в истории страны случай переизбрания председателя на третий срок.Читайте также:Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробностиГрузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы

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