https://uz.sputniknews.ru/20230310/shavkat-mirziyoev-pozdravil-si-tszinpina-s-pereizbraniem--32782962.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
Главой Китая переизбрали Си Цзиньпина.
2023-03-10T15:03+0500
2023-03-10T15:03+0500
2023-03-10T15:55+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
си цзиньпин
китай
поздравления
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ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост, передает пресс-служба президента.В своем послании глава республики отметил, что Си Цзиньпинь внес огромный вклад в развитие Китая, достигшего колоссальных результатов во всех сферах и отраслях.Также президент подчеркнул уровень узбекско-китайских отношений, которые основываются на дружбе народов, сотрудничестве и стратегическом партнерстве.Напомним, выборы прошли на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Голосование было тайным. Это первый в истории страны случай переизбрания председателя на третий срок.Читайте также:Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробностиГрузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы
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шавкат мирзиёев поздравил си цзиньпина с переизбранием цзиньпина переизбрали на пост китай кнр выборы когда как проводились голосование тайное на сколько си цзиньпин у власти срок новости политики новость отношения узбекистана и китая
шавкат мирзиёев поздравил си цзиньпина с переизбранием цзиньпина переизбрали на пост китай кнр выборы когда как проводились голосование тайное на сколько си цзиньпин у власти срок новости политики новость отношения узбекистана и китая
Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
15:03 10.03.2023 (обновлено: 15:55 10.03.2023)
По итогам тайного голосования ВСНП, главой Китая переизбрали Си Цзиньпина. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост, передает пресс-служба
президента.
В своем послании глава республики отметил, что Си Цзиньпинь внес огромный вклад в развитие Китая, достигшего колоссальных результатов во всех сферах и отраслях.
Также президент подчеркнул уровень узбекско-китайских отношений, которые основываются на дружбе народов, сотрудничестве и стратегическом партнерстве.
"Президент Узбекистана пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и семейного счастья, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая — мира и спокойствия, долговечного процветания и благополучия", — добавила пресс-служба.
Напомним, выборы прошли
на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Голосование было тайным. Это первый в истории страны случай переизбрания председателя на третий срок.