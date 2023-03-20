https://uz.sputniknews.ru/20230320/uderjivat-iz-zarabotka-na-xashar-mojno-tolko-s-soglasiya-rabotnika-33050691.html

Удерживать из заработка на хашар можно только с согласия работника

Удерживать из заработка на хашар можно только с согласия работника

Согласно статье 164 Трудового кодекса удержание из заработной платы работника без письменного согласия работника невозможно, напоминает Хушнудбек Худойбердиев.

2023-03-20T09:03+0500

2023-03-20T09:03+0500

2023-03-20T09:03+0500

общество

узбекистан

хашар

зарплата

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Ежегодно в стране проходят благотворительные хашары. Во многих организациях осталась традиция – в связи с хашаром вычитать однодневную зарплату сотрудников и перечислять ее в общественный фонд "Махалля".Согласно статье 164 Трудового кодекса удержание из заработной платы работника без письменного согласия работника невозможно. Также в этой статье перечислены случаи, в которых заработная плата может быть удержана даже без согласия работника.При этом "согласие" каждого работника нужно оформлять в письменном виде. На практике во многих случаях составляют только один протокол от имени сотрудников организации. В нем фиксируют, что все сотрудники участвовали в одном собрании и согласились выплатить однодневную заработную плату. Но таким образом удерживать заработную плату с сотрудников тоже неправильно.Хашар – это узбекская национальная традиция. Все у кого есть возможность обязательно принимают участие в хашаре, в благоустройстве местности, оказывают помощь малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями.Однако нужно решать самому, перечислять в благотворительный фонд "Махалла" свою зарплату за 1 день или нет. Читайте также: В Узбекистане стартовал всенародный хашар

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