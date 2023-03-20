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https://uz.sputniknews.ru/20230320/uderjivat-iz-zarabotka-na-xashar-mojno-tolko-s-soglasiya-rabotnika-33050691.html
Удерживать из заработка на хашар можно только с согласия работника
Удерживать из заработка на хашар можно только с согласия работника
Согласно статье 164 Трудового кодекса удержание из заработной платы работника без письменного согласия работника невозможно, напоминает Хушнудбек Худойбердиев.
2023-03-20T09:03+0500
2023-03-20T09:03+0500
общество
узбекистан
хашар
зарплата
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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Ежегодно в стране проходят благотворительные хашары. Во многих организациях осталась традиция – в связи с хашаром вычитать однодневную зарплату сотрудников и перечислять ее в общественный фонд "Махалля".Согласно статье 164 Трудового кодекса удержание из заработной платы работника без письменного согласия работника невозможно. Также в этой статье перечислены случаи, в которых заработная плата может быть удержана даже без согласия работника.При этом "согласие" каждого работника нужно оформлять в письменном виде. На практике во многих случаях составляют только один протокол от имени сотрудников организации. В нем фиксируют, что все сотрудники участвовали в одном собрании и согласились выплатить однодневную заработную плату. Но таким образом удерживать заработную плату с сотрудников тоже неправильно.Хашар – это узбекская национальная традиция. Все у кого есть возможность обязательно принимают участие в хашаре, в благоустройстве местности, оказывают помощь малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями.Однако нужно решать самому, перечислять в благотворительный фонд "Махалла" свою зарплату за 1 день или нет. Читайте также: В Узбекистане стартовал всенародный хашар
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узбекистан хашар традиции пожертвования законодательство хушнудбек худойбердиев
узбекистан хашар традиции пожертвования законодательство хушнудбек худойбердиев

Удерживать из заработка на хашар можно только с согласия работника

09:03 20.03.2023
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖенщина подметает улицу
Женщина подметает улицу - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Согласно статье 164 Трудового кодекса удержание из заработной платы работника без письменного согласия работника невозможно, напоминает Хушнудбек Худойбердиев.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Ежегодно в стране проходят благотворительные хашары. Во многих организациях осталась традиция – в связи с хашаром вычитать однодневную зарплату сотрудников и перечислять ее в общественный фонд "Махалля".

"Зачастую работника даже не ставят об этом в известность. Большинство сотрудников этого даже не замечают. Однако не следует забывать, что вычет в день хашара из заработной платы должен быть добровольным", - считает Хушнудбек Худойбердиев, известный юрист и журналист.

Согласно статье 164 Трудового кодекса удержание из заработной платы работника без письменного согласия работника невозможно. Также в этой статье перечислены случаи, в которых заработная плата может быть удержана даже без согласия работника.
При этом "согласие" каждого работника нужно оформлять в письменном виде. На практике во многих случаях составляют только один протокол от имени сотрудников организации. В нем фиксируют, что все сотрудники участвовали в одном собрании и согласились выплатить однодневную заработную плату. Но таким образом удерживать заработную плату с сотрудников тоже неправильно.
Хашар – это узбекская национальная традиция. Все у кого есть возможность обязательно принимают участие в хашаре, в благоустройстве местности, оказывают помощь малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями.
Однако нужно решать самому, перечислять в благотворительный фонд "Махалла" свою зарплату за 1 день или нет.

"Этот вопрос должен оставаться на усмотрение каждого сотрудника. Поскольку люди честно заработали эти деньги, другие не имеют права использовать их, не спросив об этом", - отметил Хушнутбек Худойбердиев.

Читайте также: В Узбекистане стартовал всенародный хашар
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