https://uz.sputniknews.ru/20230318/v-uzbekistane-startoval-vsenarodnyy-xashar--33010881.html
В Узбекистане стартовал всенародный хашар
В Узбекистане стартовал всенародный хашар
Работы по благоустройству и озеленению приурочены к празднику Навруз.
2023-03-18T13:32+0500
2023-03-18T13:32+0500
2023-03-18T13:32+0500
общество
узбекистан
хашар
благотворительность
субботник
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Сегодня в республике стартовал всенародный благотворительный хашар, передает УзА.В этом году мероприятие проводят под девизом "Благоустроенная и красивая махалля – красота страны".Участники хашара планируют благоустроить махалли, социальные объекты, детские площадки и скверы, привести в порядок места поклонения и кладбища, а также оказать социальную поддержку нуждающимся гражданам.Кроме того, в рамках "зеленого" проекта "Яшил макон" сегодня высадят декоративные и фруктовые деревья.Напомним, в республике благотворительные хашары проводят регулярно перед крупными праздниками.Читайте также:В Ташкенте запустят дополнительные поезда к НаврузуАктивные аксакалы займутся воспитанием молодежи
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в узбекистане стартовал всенародный хашар узбекистан благотворительный хашар субботник что будут делать что будут благоустраивать где 18 марта что за день навруз мероприятия к наврузу экология
в узбекистане стартовал всенародный хашар узбекистан благотворительный хашар субботник что будут делать что будут благоустраивать где 18 марта что за день навруз мероприятия к наврузу экология
В Узбекистане стартовал всенародный хашар
Работы по благоустройству и озеленению приурочены к празднику Навруз.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik.
Сегодня в республике стартовал всенародный благотворительный хашар, передает УзА
.
В этом году мероприятие проводят под девизом "Благоустроенная и красивая махалля – красота страны".
Участники хашара планируют благоустроить махалли, социальные объекты, детские площадки и скверы, привести в порядок места поклонения и кладбища, а также оказать социальную поддержку нуждающимся гражданам.
Кроме того, в рамках "зеленого" проекта "Яшил макон" сегодня высадят декоративные и фруктовые деревья.
Напомним, в республике благотворительные хашары проводят регулярно перед крупными праздниками.