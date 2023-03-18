https://uz.sputniknews.ru/20230318/v-uzbekistane-startoval-vsenarodnyy-xashar--33010881.html

В Узбекистане стартовал всенародный хашар

В Узбекистане стартовал всенародный хашар

Работы по благоустройству и озеленению приурочены к празднику Навруз.

2023-03-18T13:32+0500

2023-03-18T13:32+0500

2023-03-18T13:32+0500

общество

узбекистан

хашар

благотворительность

субботник

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Сегодня в республике стартовал всенародный благотворительный хашар, передает УзА.В этом году мероприятие проводят под девизом "Благоустроенная и красивая махалля – красота страны".Участники хашара планируют благоустроить махалли, социальные объекты, детские площадки и скверы, привести в порядок места поклонения и кладбища, а также оказать социальную поддержку нуждающимся гражданам.Кроме того, в рамках "зеленого" проекта "Яшил макон" сегодня высадят декоративные и фруктовые деревья.Напомним, в республике благотворительные хашары проводят регулярно перед крупными праздниками.Читайте также:В Ташкенте запустят дополнительные поезда к НаврузуАктивные аксакалы займутся воспитанием молодежи

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