https://uz.sputniknews.ru/20230320/uzbekskie-jeleznye-dorogi-uvelichat-obem-perevozok-s-kazaxstanom--33066230.html
"Узбекские железные дороги" увеличат объем перевозок с Казахстаном
"Узбекские железные дороги" увеличат объем перевозок с Казахстаном
Узбекская сторона планирует в два раза увеличить перевозки
2023-03-20T16:24+0500
2023-03-20T16:24+0500
2023-03-20T16:26+0500
экономика
узбекистан
казахстан
перевозки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/13/30858905_5:0:1276:715_1920x0_80_0_0_fbb06d24a36294a8b52647a432da1ce5.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. "Узбекские железные дороги" намерены почти в два раза увеличить объем перевозок с Казахстаном, передает пресс-служба компании.В ходе встречи стороны отметили, что в прошлом году объем перевозок через МГСП составил 32 млн тонн или 22 грузовых поезда в сутки.Для увеличения данного объема стороны завершили реконструкцию станции "Ок куприк" - удлинили и построили новые приёмоотправочные пути.Благодаря проекту, пропускная способность пункта должна увеличится с 30 до 45 пар поездов в сутки или 32 до 60 млн тонн в год.Также для ускорения пропуска поездов стороны обсудили предварительный обмен данными о подвозимых к МГСП грузах, а также сокращение досмотров.Читайте также:Раньше чем ожидали: в Узбекистане сняли запрет на экспорт лука
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/13/30858905_164:0:1117:715_1920x0_80_0_0_dcff6a2539ed1f44694f67cd53d0dc91.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекские железные дороги увеличат объем перевозок с казахстаном узбекистан казахстан перевозки новости новость экспорт
узбекские железные дороги увеличат объем перевозок с казахстаном узбекистан казахстан перевозки новости новость экспорт
"Узбекские железные дороги" увеличат объем перевозок с Казахстаном
16:24 20.03.2023 (обновлено: 16:26 20.03.2023)
Узбекская сторона планирует почти в два раза увеличить перевозки с Казахстаном – с 30 до 60 млн тонн в год.
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik.
"Узбекские железные дороги" намерены почти в два раза увеличить объем перевозок с Казахстаном, передает пресс-служба компании
.
"В городе Шымкент Республики Казахстан состоялись переговоры между АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "НК "Қазақстан темір жолы" по увеличению пропускной способности МГСП "Сарыагаш" с совершенствованием технологических процессов на станциях "Ок куприк" (Узбекистан) и "Сарыагаш" (Казахстан)",- написано на сайте.
В ходе встречи стороны отметили, что в прошлом году объем перевозок через МГСП составил 32 млн тонн или 22 грузовых поезда в сутки.
Для увеличения данного объема стороны завершили реконструкцию станции "Ок куприк" - удлинили и построили новые приёмоотправочные пути.
Благодаря проекту, пропускная способность пункта должна увеличится с 30 до 45 пар поездов в сутки или 32 до 60 млн тонн в год.
"В связи с чем узбекская сторона обратилось к АО "НК "Қазақстан темір жолы" о необходимости принятия мер по увеличению пропускной способности станции "Сарыагаш"",- пояснила пресс-служба.
Также для ускорения пропуска поездов стороны обсудили предварительный обмен данными о подвозимых к МГСП грузах, а также сокращение досмотров.