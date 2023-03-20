https://uz.sputniknews.ru/20230320/uzbekskie-jeleznye-dorogi-uvelichat-obem-perevozok-s-kazaxstanom--33066230.html

"Узбекские железные дороги" увеличат объем перевозок с Казахстаном

"Узбекские железные дороги" увеличат объем перевозок с Казахстаном

Узбекская сторона планирует в два раза увеличить перевозки

2023-03-20T16:24+0500

2023-03-20T16:24+0500

2023-03-20T16:26+0500

экономика

узбекистан

казахстан

перевозки

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. "Узбекские железные дороги" намерены почти в два раза увеличить объем перевозок с Казахстаном, передает пресс-служба компании.В ходе встречи стороны отметили, что в прошлом году объем перевозок через МГСП составил 32 млн тонн или 22 грузовых поезда в сутки.Для увеличения данного объема стороны завершили реконструкцию станции "Ок куприк" - удлинили и построили новые приёмоотправочные пути.Благодаря проекту, пропускная способность пункта должна увеличится с 30 до 45 пар поездов в сутки или 32 до 60 млн тонн в год.Также для ускорения пропуска поездов стороны обсудили предварительный обмен данными о подвозимых к МГСП грузах, а также сокращение досмотров.Читайте также:Раньше чем ожидали: в Узбекистане сняли запрет на экспорт лука

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