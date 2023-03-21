Из Бангкока в Ташкент: первый самолет авиакомпании Silk Avia приземлился в столице
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsВ Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
Прежде чем добраться до столицы, воздушное судно сделало шесть остановок — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня в Международном аэропорту "Ташкент" приземлился первый самолет типа ATR 72-600 авиакомпании Silk Avia, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsВ Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
Учитывая его максимальную высоту (7600 м) и дальность полета (1500 км) из Бангкока в Ташкент, воздушное судно сделало шесть остановок — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsВ Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
Скоро в Ташкент поступят еще два таких самолета. Они уже прошли инспекцию технического состояния и покраску, выполнили испытательные полеты и получили экспортные сертификаты.
"Учитывая высокий спрос на ATR, было крайне сложно найти подходящие самолеты — с хорошими техническими показателями, возрастом на старше 2019 года и налетом часов. Наши первые три самолета мы приобрели у авиакомпании Bangkok Airways — трехлетние самолеты в отличном состоянии. По правилам самолет прилетел абсолютно белый, но с номерами Таиланда. В течение двух – трех дней мы "оденем" борт в нашу фирменную ливрею Silk Avia, а после получения сертификата эксплуатанта от "УзАвиации", самолет получит бортовой номер и начнет первые полеты", — отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.
Вместимость ATR 72-600 составляет 70 пассажиров. Это один из самых популярных в мире ближнемагистральных самолетов. Он безопасный и экономичный, потребляет топлива в четыре раза меньше, чем А320.
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsВ Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
Напомним, на первом этапе маршрутная сеть авиакомпании будет включать самые популярные направления: из Ташкента в Самарканд, Бухару и Ургенч, а также города Ферганской долины. С пополнением авиапарка она будет расширяться.
Читайте также: