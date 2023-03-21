https://uz.sputniknews.ru/20230321/bangkok-tashkent-pervyy-samolet-aviakompaniya-silk-avia-prizemlyatsya-33106008.html

Из Бангкока в Ташкент: первый самолет авиакомпании Silk Avia приземлился в столице

Из Бангкока в Ташкент: первый самолет авиакомпании Silk Avia приземлился в столице

Прежде чем добраться до столицы, воздушное судно сделало шесть остановок — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.

2023-03-21T16:56+0500

2023-03-21T16:56+0500

2023-03-21T16:56+0500

общество

узбекистан

самарканд

бухара

ургенч

самолет

полеты

авиакомпания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/15/33102935_0:355:2730:1891_1920x0_80_0_0_947456861581aeff6e5a2dce58def654.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня в Международном аэропорту "Ташкент" приземлился первый самолет типа ATR 72-600 авиакомпании Silk Avia, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Учитывая его максимальную высоту (7600 м) и дальность полета (1500 км) из Бангкока в Ташкент, воздушное судно сделало шесть остановок — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.Скоро в Ташкент поступят еще два таких самолета. Они уже прошли инспекцию технического состояния и покраску, выполнили испытательные полеты и получили экспортные сертификаты.Вместимость ATR 72-600 составляет 70 пассажиров. Это один из самых популярных в мире ближнемагистральных самолетов. Он безопасный и экономичный, потребляет топлива в четыре раза меньше, чем А320.Напомним, на первом этапе маршрутная сеть авиакомпании будет включать самые популярные направления: из Ташкента в Самарканд, Бухару и Ургенч, а также города Ферганской долины. С пополнением авиапарка она будет расширяться.Читайте также:Uzbekistan Airways возобновит полеты в ИндонезиюUzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов

узбекистан

самарканд

бухара

ургенч

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан авиакомпания аэропорт самолет полет рано джураева самарканд бухара ургенч