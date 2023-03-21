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https://uz.sputniknews.ru/20230321/bangkok-tashkent-pervyy-samolet-aviakompaniya-silk-avia-prizemlyatsya-33106008.html
Из Бангкока в Ташкент: первый самолет авиакомпании Silk Avia приземлился в столице
Из Бангкока в Ташкент: первый самолет авиакомпании Silk Avia приземлился в столице
Прежде чем добраться до столицы, воздушное судно сделало шесть остановок — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.
2023-03-21T16:56+0500
2023-03-21T16:56+0500
общество
узбекистан
самарканд
бухара
ургенч
самолет
полеты
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня в Международном аэропорту "Ташкент" приземлился первый самолет типа ATR 72-600 авиакомпании Silk Avia, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Учитывая его максимальную высоту (7600 м) и дальность полета (1500 км) из Бангкока в Ташкент, воздушное судно сделало шесть остановок — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.Скоро в Ташкент поступят еще два таких самолета. Они уже прошли инспекцию технического состояния и покраску, выполнили испытательные полеты и получили экспортные сертификаты.Вместимость ATR 72-600 составляет 70 пассажиров. Это один из самых популярных в мире ближнемагистральных самолетов. Он безопасный и экономичный, потребляет топлива в четыре раза меньше, чем А320.Напомним, на первом этапе маршрутная сеть авиакомпании будет включать самые популярные направления: из Ташкента в Самарканд, Бухару и Ургенч, а также города Ферганской долины. С пополнением авиапарка она будет расширяться.Читайте также:Uzbekistan Airways возобновит полеты в ИндонезиюUzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов
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узбекистан авиакомпания аэропорт самолет полет рано джураева самарканд бухара ургенч
узбекистан авиакомпания аэропорт самолет полет рано джураева самарканд бухара ургенч

Из Бангкока в Ташкент: первый самолет авиакомпании Silk Avia приземлился в столице

16:56 21.03.2023
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsВ Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
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Прежде чем добраться до столицы, воздушное судно сделало шесть остановок — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня в Международном аэропорту "Ташкент" приземлился первый самолет типа ATR 72-600 авиакомпании Silk Avia, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsВ Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
Учитывая его максимальную высоту (7600 м) и дальность полета (1500 км) из Бангкока в Ташкент, воздушное судно сделало шесть остановок — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsВ Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
Скоро в Ташкент поступят еще два таких самолета. Они уже прошли инспекцию технического состояния и покраску, выполнили испытательные полеты и получили экспортные сертификаты.

"Учитывая высокий спрос на ATR, было крайне сложно найти подходящие самолеты — с хорошими техническими показателями, возрастом на старше 2019 года и налетом часов. Наши первые три самолета мы приобрели у авиакомпании Bangkok Airways — трехлетние самолеты в отличном состоянии. По правилам самолет прилетел абсолютно белый, но с номерами Таиланда. В течение двух – трех дней мы "оденем" борт в нашу фирменную ливрею Silk Avia, а после получения сертификата эксплуатанта от "УзАвиации", самолет получит бортовой номер и начнет первые полеты", — отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

Вместимость ATR 72-600 составляет 70 пассажиров. Это один из самых популярных в мире ближнемагистральных самолетов. Он безопасный и экономичный, потребляет топлива в четыре раза меньше, чем А320.
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsВ Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
В Ташкенте встретили первый самолет региональной авиакомпании Silk Avia.
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
Напомним, на первом этапе маршрутная сеть авиакомпании будет включать самые популярные направления: из Ташкента в Самарканд, Бухару и Ургенч, а также города Ферганской долины. С пополнением авиапарка она будет расширяться.
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