https://uz.sputniknews.ru/20230321/data-ramazan-uzbekistan-uraza-2023-33003127.html
Стала известна точная дата начала месяца Рамазан в Узбекистане
Стала известна точная дата начала месяца Рамазан в Узбекистане
Во всех мечетях республики будут совершать таравих-намаз 22 марта.
2023-03-21T22:23+0500
2023-03-21T22:23+0500
2023-03-21T22:28+0500
рамазан-2023
узбекистан
пост
рамазан
духовное управление мусульман
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ТАШКЕНТ, мар — Sputnik. Священный для мусульман месяц Рамазан (ураза) в этом году начнется 23 марта, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Узбекистана.При этом в муфтияте отметили, что в зависимости от появления луны дата начала поста может сдвинуться на один день.Так, 22 марта во всех мечетях республики будут совершать таравих-намаз.Рамазан — месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также неугодных Богу деяний. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза). В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами.
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рамазан ураза ураза-2023 ислам священный месяц рамазан верующие мусульмане пост таравих-намаз духовное управление мусульман узбекистан дата начала уразы поста когда начинается
рамазан ураза ураза-2023 ислам священный месяц рамазан верующие мусульмане пост таравих-намаз духовное управление мусульман узбекистан дата начала уразы поста когда начинается
Стала известна точная дата начала месяца Рамазан в Узбекистане
22:23 21.03.2023 (обновлено: 22:28 21.03.2023)
Во всех мечетях республики будут совершать таравих-намаз 22 марта.
ТАШКЕНТ, мар — Sputnik. Священный для мусульман месяц Рамазан (ураза) в этом году начнется 23 марта, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Узбекистана.
При этом в муфтияте отметили, что в зависимости от появления луны дата начала поста может сдвинуться на один день.
Так, 22 марта во всех мечетях республики будут совершать таравих-намаз.
Рамазан — месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также неугодных Богу деяний.
Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза). В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами.