https://uz.sputniknews.ru/20230321/data-ramazan-uzbekistan-uraza-2023-33003127.html

Стала известна точная дата начала месяца Рамазан в Узбекистане

Стала известна точная дата начала месяца Рамазан в Узбекистане

Во всех мечетях республики будут совершать таравих-намаз 22 марта.

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рамазан-2023

узбекистан

пост

рамазан

духовное управление мусульман

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ТАШКЕНТ, мар — Sputnik. Священный для мусульман месяц Рамазан (ураза) в этом году начнется 23 марта, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Узбекистана.При этом в муфтияте отметили, что в зависимости от появления луны дата начала поста может сдвинуться на один день.Так, 22 марта во всех мечетях республики будут совершать таравих-намаз.Рамазан — месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также неугодных Богу деяний. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза). В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами.

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