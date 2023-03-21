https://uz.sputniknews.ru/20230321/kak-aktivirovat-na-telefone-preduprejdeniya-o-zemletryaseniyax---instruktsiya--33118573.html

Как активировать на телефоне предупреждения о землетрясениях - инструкция

Как активировать на телефоне предупреждения о землетрясениях - инструкция

Инструкцию, как активировать предупреждения - смотрите в нашем видео.

2023-03-21T23:13+0500

2023-03-21T23:13+0500

2023-03-21T23:13+0500

общество

узбекистан

землетрясение

телефон

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Как активировать функцию предупреждения о землетрясении на своем телефоне - смотрите наше видео-инструкцию. Ранее сегодня жители Узбекистана почувствовали землетрясение в Афганистане. Сила подземных толчков на территории республики достигала 6 баллов. Напомним, Sputnik снял видео о том, как спастись во время землетрясения.

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