https://uz.sputniknews.ru/20230321/kogda-lyudi-osobenno-podverjeny-avitaminozu--ekspert--33116092.html
Когда люди особенно подвержены авитаминозу – эксперт
Когда люди особенно подвержены авитаминозу – эксперт
Врач рассказал, какие бывают признаки авитаминоза.
2023-03-21T22:00+0500
2023-03-21T22:00+0500
2023-03-21T22:00+0500
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Несмотря на популярное мнение, авитаминоз не зависит от времени года и может возникнуть в любое время, рассказал семейный врач Сергей Чудаков в беседе с "Газета.ру".При этом за последние годы испортилось качество продуктов. Сегодня они имеют на 50% меньше полезных веществ, чем их аналоги в прошлом веке.Нехватка витаминов отражается на внешнем виде человека. Ухудшение качества кожи и волос, появление морщин и ранняя седина – типичные признаки данного недуга.Кроме того, у человека ухудшается самочувствие – снижается работоспособность, усиливается усталость, а также часто беспокоят болезни. Бывает, что могут обостриться респираторные заболевания или появится сбои в работе ЖКТ.Чтобы не предотвратить такую ситуацию, нужно добавить в рацион нерафинированные масла холодного отжима, а также больше свежей зелени, овощей и ягод.При этом врач рекомендует принимать БАДы только после консультаций с врачом. Специалист с помощью анализов выяснит, есть ли у пациента дефицит витаминов.Читайте также:Какие продукты нельзя есть натощак — эксперт
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когда люди особенно подвержены авитаминозу авитаминоз причины признаки как избавиться как вылечить способы лечения здоровье слабый иммунитет новости новость
когда люди особенно подвержены авитаминозу авитаминоз причины признаки как избавиться как вылечить способы лечения здоровье слабый иммунитет новости новость
Когда люди особенно подвержены авитаминозу – эксперт
Российский врач рассказал, какие бывают признаки авитаминоза, а также способы борьбы с ним.
Несмотря на популярное мнение, авитаминоз не зависит от времени года и может возникнуть в любое время, рассказал семейный врач Сергей Чудаков в беседе с "Газета.ру".
"Сезонный авитаминоз" - это устаревшее понятие. Раньше в холодное время года в некоторых странах было не найти свежих овощей и фруктов. Однако сейчас, благодаря развитию производства, технологий хранения и транспортировки, их можно увидеть в магазинах круглый год.
При этом за последние годы испортилось качество продуктов. Сегодня они имеют на 50% меньше полезных веществ, чем их аналоги в прошлом веке.
"Сейчас, к сожалению, люди испытывают дефицит витаминов, микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот фактически круглый год", — отметил врач.
Нехватка витаминов отражается на внешнем виде человека. Ухудшение качества кожи и волос, появление морщин и ранняя седина – типичные признаки данного недуга.
Кроме того, у человека ухудшается самочувствие – снижается работоспособность, усиливается усталость, а также часто беспокоят болезни. Бывает, что могут обостриться респираторные заболевания или появится сбои в работе ЖКТ.
Чтобы не предотвратить такую ситуацию, нужно добавить в рацион нерафинированные масла холодного отжима, а также больше свежей зелени, овощей и ягод.
"Причем ягоды являются настоящим кладезем витаминов, особенно черная и красная смородина, облепиха и клюква", — отметил Чудаков.
При этом врач рекомендует принимать БАДы только после консультаций с врачом. Специалист с помощью анализов выяснит, есть ли у пациента дефицит витаминов.