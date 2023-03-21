https://uz.sputniknews.ru/20230321/kogda-lyudi-osobenno-podverjeny-avitaminozu--ekspert--33116092.html

Когда люди особенно подвержены авитаминозу – эксперт

Когда люди особенно подвержены авитаминозу – эксперт

Врач рассказал, какие бывают признаки авитаминоза.

2023-03-21T22:00+0500

2023-03-21T22:00+0500

2023-03-21T22:00+0500

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Несмотря на популярное мнение, авитаминоз не зависит от времени года и может возникнуть в любое время, рассказал семейный врач Сергей Чудаков в беседе с "Газета.ру".При этом за последние годы испортилось качество продуктов. Сегодня они имеют на 50% меньше полезных веществ, чем их аналоги в прошлом веке.Нехватка витаминов отражается на внешнем виде человека. Ухудшение качества кожи и волос, появление морщин и ранняя седина – типичные признаки данного недуга.Кроме того, у человека ухудшается самочувствие – снижается работоспособность, усиливается усталость, а также часто беспокоят болезни. Бывает, что могут обостриться респираторные заболевания или появится сбои в работе ЖКТ.Чтобы не предотвратить такую ситуацию, нужно добавить в рацион нерафинированные масла холодного отжима, а также больше свежей зелени, овощей и ягод.При этом врач рекомендует принимать БАДы только после консультаций с врачом. Специалист с помощью анализов выяснит, есть ли у пациента дефицит витаминов.Читайте также:Какие продукты нельзя есть натощак — эксперт

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