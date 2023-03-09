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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Какие продукты нельзя есть натощак – эксперт
Какие продукты нельзя есть натощак – эксперт
Диетолог перечислила, от каких продуктов стоит воздержаться с утра.
2023-03-09T07:05+0500
2023-03-09T07:05+0500
это интересно
продукты
мнение эксперта
советы
диетолог
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Есть ряд продуктов, которые стоит отказаться есть на голодный желудок, рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова в интервью Prime.При заболеваниях желудочно-кишечного тракта натощак не нужно есть цитрусовые и пить их сок. Эти продукты способствуют выработку соляной кислоты, что может стать причиной дискомфорта в животе, изжоги и боли в желудке.Похожий эффект на организм могут оказаться кофе, сладкая газировка и свежая сдобная выпечка, подвела итог Круглова.Читайте также:Как нельзя начинать утро: врач назвала три опасные привычкиЧто будет, если ежедневно пить воду с лимоном
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какие продукты нельзя есть натощак еда почему болит живот причины от чего желудок советы врачей правильное питание пп здоровье новость новости как начинать утро правильно
какие продукты нельзя есть натощак еда почему болит живот причины от чего желудок советы врачей правильное питание пп здоровье новость новости как начинать утро правильно

Какие продукты нельзя есть натощак – эксперт

07:05 09.03.2023
© Depositphotos.com / SimplyБоль в животе
Боль в животе - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2023
© Depositphotos.com / Simply
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Диетолог перечислила, от каких продуктов стоит воздержаться с утра.
Есть ряд продуктов, которые стоит отказаться есть на голодный желудок, рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова в интервью Prime.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта натощак не нужно есть цитрусовые и пить их сок. Эти продукты способствуют выработку соляной кислоты, что может стать причиной дискомфорта в животе, изжоги и боли в желудке.
Похожий эффект на организм могут оказаться кофе, сладкая газировка и свежая сдобная выпечка, подвела итог Круглова.
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