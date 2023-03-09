https://uz.sputniknews.ru/20230309/kakie-produkty-nelzya-est-natoschak--ekspert--32736784.html

Какие продукты нельзя есть натощак – эксперт

Какие продукты нельзя есть натощак – эксперт

Диетолог перечислила, от каких продуктов стоит воздержаться с утра.

2023-03-09T07:05+0500

2023-03-09T07:05+0500

2023-03-09T07:05+0500

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Есть ряд продуктов, которые стоит отказаться есть на голодный желудок, рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова в интервью Prime.При заболеваниях желудочно-кишечного тракта натощак не нужно есть цитрусовые и пить их сок. Эти продукты способствуют выработку соляной кислоты, что может стать причиной дискомфорта в животе, изжоги и боли в желудке.Похожий эффект на организм могут оказаться кофе, сладкая газировка и свежая сдобная выпечка, подвела итог Круглова.Читайте также:Как нельзя начинать утро: врач назвала три опасные привычкиЧто будет, если ежедневно пить воду с лимоном

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